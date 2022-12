חבר המושבעים קבע: טורי ליינז נמצא אשם בכל הסעיפים על הירי במייגן די סטליון ביולי 2020 - ליינז צפוי לשבת יותר מעשרים שנה בכלא. בדיון שהתקיים הלילה (בין שישי לשבת) בלוס אנג׳לס, הראפר והזמר הורשע בסעיף תקיפה עם נשק חם חצי אוטומטי, נשיאת נשק טעון ולא רשום ברכב. בנוסף, הוא הורשע בסעיף פריקת נשק בצורה לא חוקית ונלקח למעצר בסיום הדיון.

"חבר המושבעים הבינו מה קרה", סיפר עורך דינה של די סטליון אלכס שפירו לתקשורת מחוץ לאולם. "אני אסיר תודה שמייג קיבלה את הצדק שלה". בצדו של ליינז ההחלטה להרשיעו התקבלה בזעזוע. עורך דינו, ג'ורג' מגדיאן זעם בפני התקשורת: " אנחנו בהלם מגזר הדין. לא הייתה ראיה חד משמעית בשביל להרשיע את מר פיטרסון, אנחנו מאינים שהתיק לא הוכח מעבר לכל ספק סביר. נשקול את כל האפשרויות שלנו, כולל הגשת ערעור".

הדיון על גזר הדין יקבע בהמשך ולפי הדיווח של TMZ הוא עלול למצוא את עצמו מרצה עונש של 22 שנה מאסר, וקיים סיכוי גדול שהוא יגורש בחזרה לקנדה, מולדתו. בניו יורק טיימס דיווחו שהראפרית לא נכחה בדיון. בזמן הקראת הדין, ליינז קפא במקומו ולא הזיז את הראש עד שאבא שלו נעמד והחל לצעוק על השופט והתובעים: אלוהים ישפוט אתכם".

מחוץ לבית המשפט אביו ואמו החורגת של ליינז צעקו ותקפו את מערכת המשפט בארצות הברית. אביו של ליינז אפילו האשים את הלייבל של מייגן די סטליון, רוק ניישן, בבעלותו של ג׳יי זי. הטענות העיקריות הן שאין עדות מוחשית לירי.

Tory Lanez dad goes off on Roc Nation after the verdict‼️ pic.twitter.com/kIXHTvgrAp