מארי פרדריקסון, סולנית "רוקסט", מהלהקות המצליחות בשנות ה-80 וה-90, מתה אתמול בגיל 61. פרדריקסון סבלה לפני כ-20 שנה מגידול במוח, והיום הלכה לעולמה לאחר מאבק במחלה הקשה.





פרדריקסון לקתה בגידול סרטני במוח בשנת 2002. בשעתו ניתנו לה 20% סיכויי החלמה, והטיפולים שעברה הותירו בה נזקים פיזיים קשים, בהליכה וכן בראייתה שנפגעה מאוד. עם זאת, היא המשיכה להיות פעילה מוזיקלית לאורך השנים, הן כאמנית סולו והן במסגרת רוקסט עם שותפה פר גסל. רוקסט הופעה | צילום: נעם וינד רוקסט הופעה | צילום: נעם וינד רוקסט 1 | צילום: Marco Prosch, GettyImages IL

גסל ספד לה היום: "הזמן עובר כל כך מהר. לא מזמן היינו ביחד בדירה הקטנטנה שלי וחלמנו חלומות שנראו אז בלתי אפשריים. ואיזה חלום חלקנו בסופו של דבר! היה לי לכבוד לפגוש את הכבוד והנדיבות שלך ולעבוד איתך. כל אהבתי נשלחת לך ולמשפחתך, כלום לא יהיה אותו הדבר".

רוקסט היתה אחת מהלהקות המצליחות של ה-80 וה-90. היא מכרה עשרות מיליוני עותקים מהאלבומים שלהם, וזכתה להצלחת ענק בינלאומית עם להיטים כמו "Listen to Your Heart" ו-"It Must Have Been Love", שבלט בפסקול הסרט "אישה יפה". לאחר שהחלימה חזרה להקליט מוזיקה ולהופיע, כולל הופעה עם גסל בגני התערוכה בתל אביב ב-2011.