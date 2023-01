מאז שפורסמה הודעת מותו של סולן דה וונטד טום פרקר, שנאבק בסרטן תקופה ארוכה, הרשתות התמלאו בתמונות, סרטונים והפסדים של מעריצים שמתקשים לעכל את הבשורה. אחד הסרטונים הוויראלים פורסם דווקא על ידי תחנת הרדיו הבריטית Capital, שהעלו קטע קצר מתוך ראיון שקיים איתם באוקטובר האחרון, כשהיה בשיאו של המאבק במחלה.

בשלב מסוים של הראיון פרקר נשאל על ידי המראיינת שאן וולבי "אם יש לו טיפ כלשהו לכל מי שעובר משהו דומה לשלו". כוכב להקת דה וונטד המנוח לא התבלבל וענה: "תחיו את חייכם, אתם מבינים? אני חושב שכולנו אשמים בזה, מאובחנים בסרטן או שלא, כולנו יכולים להילקח מפה בכל יום. אין לנו באמת פשוט רגע לשבת ולהעריך את מה שיש שלנו. אני חושב שדבר אחד שבאמת למדתי מהמסע הזה, הוא פשוט להעריך כל יום שאתה מקבל. אף אחד לא מבטיח לנו את המחר".

"Appreciate every day you get given, because none of us are guaranteed tomorrow." - Tom Parker ❤️ pic.twitter.com/nzDSWD2CQL — Capital (@CapitalOfficial) March 30, 2022

"לחיים יש הרגל לקחת את הטובים ביותר מוקדם מדי ולשנות את החיים של אלה שזה ישפיע עליהם לנצח. נשבר הלב בשביל הילדים שלך, נלחמת כמו לוחם טום פרקר, תנוח על משכבך בשלום", חדשות הרסניות כל כך עצוב, כל כך צעיר. אני שולח מחשבות חיוביות למשפחתו האוהבת בתקופה העצובה והקשה מאוד", ו"איזה אדם מדהים. תנחומיי לקלסי, הילדים שלו והמשפחות שלהם", היו רק חלק ממאות התגובות של המעריצים שהתרגשו מהקטע הקצר.

