"הלילה הזה הוא בשביל קובי": בצל הטרגדיה האיומה על מותו של קובי בראיינט, נערך הלילה בסטייפלס סנטר שבלוס אנג'לס, טקס פרסי הגראמי 2020. האולם בו נערך האירוע היה אחד המקומות בהם בראיינט בילה את מרבית חייו כשחקן מקצועי במדי הלוס אנג'לס לייקרס, והאירוניה והכאב סביב המוות הקשה ניכרו היטב על משתתפי האירוע.

בין האמנים שהתייחסו והתאבלו על מותו של כוכב ה-NBA היו מנחת האירוע, אלישיה קיז, והראפרית האמריקאית ליזו שהתקשתה להסתיר את התרגשותה, והייתה זו שפתחה את הערב על הבמה בהופעה אותה הקדישה לבראיינט ולבנותיו שנספו בתאונה המחרידה.

מיד אחריה עלתה קיז ופנתה לקהל: "אנחנו עומדים פה עם לב שבור. אין מילים אחרות. נשבר לנו הלב בעקבות מותו של קובי. אנחנו עומדים פה, בבית אותו קובי בנה במו ידיו עם לב שבור. העולם כולו איבד היום גיבור. ברגעים אלה, כשאנחנו כאן, קובי, בתו ג'יאנה וכל מי שנהרג בתאונה הטראגית נמצאים איתנו ברוחנו, בלבנו ובתפילותינו".

מיד לאחר מילותיה המרגשות של קיז והשקט ששרר הקהל, עלו לבמה יחד עם קיז חברי להקת Boyz II Men וביצעו יחד איתה את השיר המצמרר “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday".

מיד לאחר הביצוע המרגש שלא השאיר באולם עין אחת יבשה, אמרה קיז בכאב: "אנחנו אוהבים אותך קובי. היית אדם יוצא דופן. אנחנו נבכה, נרקוד ונאהב. אנחנו בטוחים שתהיה הלילה אנרגיה מדהימה באולם כי זה מה שהמוזיקה עושה. הדבר היחיד שמרפא את העולם".

והיה גם טקס: בפעם ה-62, בהיסטוריה, האירוע החשוב ביותר של תעשיית המוזיקה, נערך הלילה בלוס אנג'לס, כאמור בהנחייתה (בפעם השנייה ברציפות) של אלישיה קיז. מי שהובילה את רשימת המועמדים היא הזמרת ליזו, שהייתה מועמדת ל-8 פרסים שונים, כולל "תגלית השנה". ואחריה ברשימה ניצבים בילי אייליש וליל נאס איקס עם שש מועמדויות לכל אחד. והנה רשימת הזוכים המתעדכנת:

הופעת הפופ של השנה (אמן יחיד)

ליזו - "Truth Hurts"

בילי אייליש - "Bad Guy"

אריאנה גרנדה - "Seven Rings"

טיילור סוויפט - You Need to Calm Down"

ביונסה - "Spirit"

הופעת הפופ של השנה (שיתוף פעולה)

ליל נאס איקס ובילי ריי סיירוס - "Old Town Road"

האחים ג'ונאס - "Sucker"

אריאנה גרנדה וסושל האוס - "Boyfriend"

פוסט מאלון וסוואה לי - "Sunflower"

שון מנדס וקמילה קביו - "Senorita"

שיר הדאנס של השנה

הכימקל בראדרס - "Got to Keep On"

בונובו - "Linked"

מדוזה וגודבויז - "Piece of Your Heart"

רופוס דו סול - "Underwater"

סקרילקס, בויז נויס וטיי דולה סיין - "Midnight Hour"

אלבום הפופ של השנה

בילי אייליש - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go"

ביונסה - "The Lion King: The Gift"

אד שירן - "No.6 Collaborations Project"

טיילור סוויפט - "Lover"

אריאנה גרנדה - "Thank U, Next"

הופעת הרוק של השנה

ג'רי קלארק ג'וניור - "This Land"

בונז יו.קיי - "Pretty Waste"

בריטאני הווארד - "History Repeats"

קארן O ודיינג'ר מאוס - "Woman"

ריבאל סאנס - "Too Bad"

האלבום האורבני של השנה

ומפייר וויקנד - "Father of the Bride"

Big Thief" - U.F.O.F"

ג'יימס בלייק - "Assume Form"

טום יורק - "Anima"

בון איבר - "I, I"

הקלטת השנה

בון איבר - "Hey, Ma"

בילי אייליש - "Bad Guy"

אריאנה גרנדה - "Seven Rings"

Hard Place" - H.E.R"

קאליד - "Talk"

ליל נאס איקס ובילי ריי סיירוס - "Old Town Road"

ליזו - "Truth Hurts"

פוסט מאלון וסוואה לי - "Sunflower"

אלבום השנה

בון איבר - "I, I"

לנה דל ריי - "Norman Fucking Rockwell"

בילי אייליש - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go"

אריאנה גרנדה - "Thank U, Next"

I Used to Know Her" - H.E.R"

ליל נאס איקס - "7"

ליזו - "Cuz I Love You"

ומפייר וויקנד - "Father of the Bride"

שיר השנה

לנה דל ריי - "Norman Fucking Rockwell"

בילי אייליש - "Bad Guy"

Hard Place" - H.E.R"

טניה טאקר - "Bring Me Flowers Now"

ליידי גאגא - "Always Remember Us This Way"

ליזו - "Truth Hurts"

טיילור סוויפט - "Lover"

לואיס קפלדי - "Someone You Loved"

האמן החדש הטוב של השנה

בלאק פומאס

בילי אייליש

ליל נאס איקס

ליזו

מגי רוג'רס

רוסליה

טנק אנד דה באנגאס

יולה