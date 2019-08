קוטה דה פרינד ביטל את הופעתו בישראל

הראפר הניו יורקי בן ה-26 קוטה דה פרינד נמצא בימים אלה בסיבוב הופעות בינלאומי, אותו תוכנן לסגור במועדון הבארבי בתל אביב ב-12 באוקטובר הקרוב. כפי שקורה לכל אמן שקובע הופעה בישראל, גם קוטה דה פרינד התמודד עם ביקורת קשה על הופעתו בארץ, על רקע תמיכתו בישראל והתעלמותו מסבל העם הפלסטיני, לדברי פעילי BDS. בסופו של דבר, הראפר נכנע לאותם לחצים והודיע היום על ביטול הופעתו המתוכננת בתל אביב. בפוסט שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, קוטה כתב: "החלטתי לא להופיע בישראל לאור הנרטיבים הסותרים. האינטרנט הוא מקום מטורף. במקום ההופעה אצא למסע בישראל ובפלסטין לבדי, כדי שאוכל לדבר עם אנשים, לראות מה קורה וללמוד עוד". על הביקורות שקיבל הוסיף: "לכל האנשים שאמרו שלא אכפת לי מפלסטין, אתם מוזמנים להוריד ממני עוקב ולהמשיך בחייכם. אני סולד מבריונות ואני לא רוצה שבריונים ימשיכו להיות מעריצים שלי. אני לא עושה את ההחלטה הזאת בגללכם, אני מאמין בשלום ובשוויון לכל, ולא אופיע במקום שבו קבוצות מסוימות לא מורשות להיכנס". מהפקת המופע נמסר בעמוד האירוע בתגובה לביטול: "בצער רב אנו מודיעים על ביטול ההופעה של קוטה דה פרינד (נוט סו פרינדלי אפטר אול) בתל אביב. בצעד חד צדדי, לא מקצועי, וללא שום התראה מוקדמת, פרסם קוטה דה פרינד פוסט בחשבון האינסטגרם שלו לפנות בוקר, ובו הוא מודיע על ביטול ההופעה בישראל בעקבות לחץ פוליטי שהופעל עליו. במשך כל שעות הלילה נעשו ניסיונות מצד מספר גורמים לגשר על הפער אך ללא הצלחה. אנחנו רוצים להודות לכל האנשים הנפלאים שרכשו כרטיסים ועזרו לשתף ולדחוף את האירוע - כספם של רוכשי הכרטיסים יוחזר". View this post on Instagram A post shared by KOTA (@kotathefriend) on Aug 12, 2019 at 5:04pm PDT {title}





