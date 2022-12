ההודעה על לכתה של המלכה אליזבת השנייה יצאה בחמישי אחר הצהריים (שעון ישראל). כמו רבים מתושבי הממלכה, גם האמנים הבריטים נעצבו לנוכח החדשות, במיוחד כשחלק מהם פגשו אותה כמה וכמה פעמים. מאז לכתה, רבים מהם מביעים צער ברשתות או בהופעות שלהן.

מיד לאחר הודעת לכתה, סר אלטון ג׳ון שנחשב כאהוב מאוד על המלכה פרסם הודעה בחשבון האינסטגרם שלו: "יחד עם כל שאר האומה, התמלאתי בצער לשמוע את החדשות על לכתה של הוד מלכותה המלכה אליזבת. הנוכחות שלה עוררה השראה למי שהיה בסביבתה והיא הובילה את המדינה דרך כמה מהרגעים הגדולים והאפלים ביותר שלנו בחן, בהגינות ובחום אכפתי אמיתי. המלכה אליזבת הייתה חלק עצום מהחיים שלי מהילדות ועד היום, ואני אתגעגע אליה מאוד".

בהופעה שקיים בחמישי בערב הוא פנה לקהל: "יצא לי להיות בסביבתה והיא פנטסטית. היא הובילה את המדינה בכמה מהרגעים הגדולים והחשוכים שלנו בחן, הגינות ובחום אכפתי אמיתי. אני בן 75. היא הייתה איתי כל החיים שלי ואני מאוד עצוב שהיא לא תהיה לצידי יותר, אבל אני שמח שהיא שלווה, מגיע לה. היא עבדה קשה לעזאזל. אני שולח את אהבתי למשפחה ולאהובים שלה. היא תחסר אבל הרוח שלה תישאר ואנחנו חוגגים את החיים שלה הערב עם מוזיקה".

פול מקרטני פרסם באתר הרשמי שלו הספד שאורכו כ-850 מילה. הוא שיתף שביום שישי "הזכרונות נהרו בחזרה" מכל המפגשים שלו עם המלכה אליזבת. "זו הייתה פריווילגיה לחיות בכל תקופת המלוכה של המלכה אליזבת השנייה. מקרטנתי זכה להיפגש עם המלכה לפחות תשע פעמים בהופעות שונות לכבוד הכתר, כשהביטלס קיבלו אות כבוד במסדר הבריטי וכשהמוזיקאי הוותיק קיבל את אות אבירות על ידי המלכה ב-1997. לדבריו זה הרגע שבו הוא הכי גאה מכל חייו.

לצד האמנים הוותיקים של הממלכה, גם כוכבי הפופ של היום דאגו לכבד את הוד מלכותה. הארי סטיילס, שנמצא כל החודש האחרון בסדרת הופעות במדיסון סקוור גארדן בניו יורק, ביקש מהקהל שלו לקיים דקה של מחיאות כפיים לזכרה של המלכה: "מגיעות חדשות מאוד עצובות מהמולדת שלי, לכתה של המלכה אליזבת השנייה. בבקשה תצטרפו אליי לכבוד 70 שנות שירות". אד שירן הסתפק בפוסט באינסטגרם שכלל תמונה של המלכה בצעירותה והכיתוב: "תודה לך גבירתי".

בנוסף אמנים כמו מיק ג׳אגר, שר, ניקי מינאז׳, אוזי אוסברון ספדו למלכה ברשתות החברתיות וסביר שהשבוע הקרוב יהיה מלא במחוות מרגשות בהופעות החיות של האמנים השונים על אדמת בריטניה ומחוצה לה.

