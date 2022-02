View this post on Instagram

האלבום הבא של רוסליה מתקרב אלינו בצעדי ענק. אחרי ששחררה לפני כחודש את "La Fama", הסינגל הראשון מתוך Motomami האלבום הרביעי שלה, הזמרת הספרדית פרסמה אתמול בערב (שני) את עטיפת האלבום. אם אפשר להשליך מהעטיפה על השירים עצמם - זה כנראה הולך להיות הפרויקט החושפני ביותר של רוסליה.

בעטיפה שכאמור פורסמה אתמול בעמודי הסושיאל של רוסליה, היא מצולמת ערומה כשרק קסדה לראשה (פלוס כנפיים שחורים) והיא מכסה את האיברים שבא לה להסתיר עם הידיים, שכהרגלה מעוטרות בציפורניים ארוכות. "אלוהים אדירים, הנה לכם העטיפה של Motomami, כתבה והפתיעה בהמשך: "נחשו איזה שיר מגיע ביום שישי הזה".

השיר, ששמו עוד לא פורסם, יהיה הסינגל השני מתוך האלבום והוא כאמור מגיע לאחר "La Fama", בלדת הבצ׳אטה ששחררה יחד עם דה וויקנד, שעומדת כבר על למעלה מ-100 מיליון האזנות בספוטיפיי. קצת לאחר צאת השיר הזמרת הודתה שהיה לה חלום להוציא בסגנון. "רציתי לכתוב, בדרך שלי, שיר בצ'אטה שעוסק באמביציה, כשאני משתמשת בסגנון הכתיבה של רובן בליידס או פאטי סמית׳ והשירים של Aventura. בסוף מצאתי את עצמי כותבת סיפור אהבה על תהילה".

נכון לעכשיו אין יותר מדי פרטים על האלבום המצופה של רוסליה, חוץ מהעובדה שהיא בילתה לא מעט זמן באולפן עם פארל (שהפיק את הסינגל הקודם), אבל המעריצים שלה מוכנים להתבאסס על כל פרט שהיא תיתן להם. מעריצה חדת עין שמה לב לדמיון בין העטיפה של הזמרת הספרדית לבין העטיפה של Artpop, אלבומה השלישי של ליידי גאגא, ומעריצה נוספת ציינה את הדמיון לציור המפורסם "הולדת ונוס" של בוטיצ'לי. שילוב של אייקון הפופ ליידי גאגא עם צייר הרנאנס האיטלקי בוטיצ׳לי? כן, זה בהחלט נשמע כמו רוסליה שלנו.

