צילום : Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

הלילה (בין ראשון לשני) נערך בסטייפלס סנטר שבלוס אנג'לס טקס פרסי הגראמי ה-63. את הטקס, שנערך כמובן תחת מגבלות הקורונה, מה שהוביל לכך שלא מעט אמנים קיבלו את הפרס מבתיהם, הנחה השחקן והקומיקאי טרוור נואה.

כאמור, הטקס היה אמור להתקיים במקור ב-31 בינואר, אך ב-5 בינואר החליטה האקדמיה למוזיקה לדחות את הטקס בחודשיים עקב עלייה בכמות הנדבקים והחולים הקורונה באזור לוס אנג'לס. מי שקיבלה את מספר המועמדויות הגבוה ביותר בטקס הייתה ביונסה, שזכתה בלא פחות מ-9 מועמדויות (כולל אחת עם בתה בלו אייבי), כשאחריה הגיעו דואה ליפה, טיילור סוויפט, ורודי ריץ' עם 6 מועמדויות.

עוד לפני פתיחת הטקס, רבים בתעשיית המוזיקה זעמו על חברי האקדמיה שהחליטו להתעלם השנה לחלוטין מהכוכב הכי גדול של 2020, דה וויקנד, שלא זכה אף לא למועמדות אחת, במה שהוביל לסערה לא קטנה שנמשכה עד הלילה, אז הכריז הכוכב הקנדי שהוא והלייבל שלו מתכוונים להחרים החל מעכשיו את הטקס ואת אנשי האקדמיה.

והייתה גם מוזיקה: במהלך הטקס הופיעו לא מעט מהאמנים הכי גדולים היום בעולם, כשמי שפתח את סדרת ההופעות, כנראה החלק הכי מצופה של הערב, היה הארי סטיילס, חבר להקת וואן דיירקשן לשעבר, שביצע את הלהיט האחרון שלו “Watermelon Sugar. מיד אחריו הייתה זו הכוכבת הכי גדולה של הטקס בשנה שעברה, בילי אייליש, שעלתה על הבמה בסטייפלס סנטר וביצעה את “Everything I Wanted”.

הזוכה הגדולה של הערב הייתה ביונסה, גם אם לא בגלל כמות הפסלונים שלקחה איתה (ארבעה פסלונים מתוך תשע מועמדויות) אחרי שהפכה לאחראית לרגע היסטורי כשעברה את הכנרית אליסון קראוס והפכה לאישה הראשונה בהיסטוריה שמחזיקה בלא פחות מ-28 (!) פסלוני גראמי בהם זכתה במהלך הקריירה.

יחד איתה גם בתה הצעירה בלו אייבי עשתה היסטוריה שהפכה לאחת מזוכות הגראמי הצעירות ביותר אי פעם אחרי שזכתה יחד עם אמה בפסלון עבור קליפ השנה, בו הייתה מעורבת בתהליך היצירה. יחד איתן מי שעוד חייכו כל הדרך לשטיח האדום היו טיילור סוויפט שזכתה בקטגוריית אלבום השנה, מייגן די סטליון שהפכה לתגלית השנה, ובילי אייליש, כאמור הזוכה הגדולה של השנה שעברה שהפעם הסתפקה בפרס על הקלטת השנה עבור "Everything I Wanted".

רשימת הזוכים והזוכות

אלבום השנה

"Chilombo" – ג'נה אייקו

"Black Pumas" – בלאק פומז

"Everyday Life" – קולדפליי

"Djesse Vol.3" – ג'ייקוב קולייר

"Women in Music Pt. III" – היים

"Future Nostalgia" – דואה ליפה

"Hollywood's Bleeding" – פוסט מאלון

"Folklore" – טיילור סוויפט

שיר השנה

"Black Parade" – ביונסה

"The Box" – רודי ריץ'

"Cardigan" – טיילור סוויפט

"Circles" – פוסט מאלון

"Don't Start Now" – דואה ליפה

"Everything I Wanted" – בילי אייליש

"I Can't Breathe" –‏ H.E.R.

"If the World Was Ending" – ג'ייפי סאקס בהשתתפות ג'וליה מייקלס

תגלית השנה

אינגריד אנדרס

פיבי ברידג'רס

צ'יקה

נואה סיירוס

די סמוק

דוג'ה קאט

קייטרנדה

מייגן די סטליון

הקלטת השנה

"Black Parade" – ביונסה

"Colors" – בלאק פומז

"Rockstar" – דה-בייבי עם רודי ריץ'

"Say So" – דוג'ה קאט

"Everything I Wanted" – בילי אייליש

"Don't Start Now" – דואה ליפה

"Circles" – פוסט מאלון

"Savage" – מייגן די סטליון עם ביונסה

קליפ השנה

"Brown Skin Girl" - ביונסה

"Life is Good" - פיוצ'ר ודרייק

"Lockdown" - אנדרסון פאק

"Adore You" - הארי סטיילס

"Goliath" - ווקיד

ביצוע סולו הפופ הטוב ביותר

"Yummy" –‏ ג'סטין ביבר

"Say So" –‏ דוג'ה קאט

"Everything I Wanted" –‏ בילי אייליש

"Don't Start Now" –‏ דואה ליפה

"Watermelon Sugar" –‏ הארי סטיילס

"Cardigan" –‏ טיילור סוויפט

ביצוע הפופ הטוב ביותר של צמד/להקה

"Un Dia (One Day)" –‏ ג'יי באלווין, דואה ליפה, באד באני וטייני

"Intentions" –‏ ג'סטין ביבר עם קוואבו

"Dynamite" – ‏BTS

"Rain on Me" – ליידי גאגא ואריאנה גרנדה

"Exile" – טיילור סוויפט עם בון איבר

אלבום הפופ הטוב ביותר

"Fine Line" – הארי סטיילס

"Folklore" – טיילור סוויפט

"Chromatica" – ליידי גאגא

"Future Nostalgia" – דואה ליפה

"Changes" – ג'סטין ביבר

אלבום הפופ הלטיני או האורבני הטוב ביותר

YHLQMDLG – באד באני

Por Primera Vez – קמילו

Mesa Para Dos – קני גרסיה

Pausa – ריקי מרטין

3:33 – דבי נובה

ביצוע ה-R&B הטוב ביותר

"Lighting & Thunder" – ג'נה אייקו בהשתתפות ג'ון לג'נד

"Black Parade" – ביונסה

"All I Need" – ג'ייקוב קולייר עם מהליה ו-Ty Dolla $ign

"Goat Head" – בריטאני הווארד

"See Me" – אמילי קינג

ביצוע הראפ הטוב ביותר

"Deep Reverence" – ביג שון עם ניפסי האסל

"Bop" – דה-בייבי

"Whats Poppin" – ג'ק הארלו

"The Bigger Picture" – ליל בייבי

"Savage" – מייגן די סטליון עם ביונסה

"Dior" – פופ סמוק