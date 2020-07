There are dozens of tweets like this on Wiley’s account. Guy’s got 493k followers. Zero repercussions.



EVERY SINGLE DAY I see blatant antisemitism on Twitter, and EVERY SINGLE DAY people on Twitter tell Jews like my family that we’re imagining antisemitism. pic.twitter.com/64uWdauMar — Oldfirmfacts (@Oldfirmfacts1) July 24, 2020

במהלך סוף השבוע האחרון התעוררה סערה אדירה סביב אמן הגריים הבריטי ויליי (ריצ'ארד קואי) אחרי ששיתף דרך חשבון הטוויטר שלו סדרת ציוצים בעלי אופי אנטישמי.

"תקשיבו לי בני הקהילה היהודית. מדינת ישראל לא שייכת לכם, אני מצטער", כתב הראפר, "לא אכפת לי מהיטלר, אכפת לי מאנשים שחורים. יהודים מנצלים אותנו בשביל כסף במשך דורות, וישנם שני סוגים של אנשים שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם: היהודים והקו-קלוקס-קלאן".

בעקבות שרשרת הפוסטים החריפה והחרידה הזאת, גולשים רבים דיווחו להנהלת טוויטר על האופי הגזעני והאנטישמי בפוסטים של קואי, וחשבון הטוויטר שלו הושבת לשבעה ימים.

בהמשך, המנהל המוזיקלי היהודי ג'ון וולף, שעומד מאחורי חברת התקליטים "איי-ליסט", הודיע כי הוא ואנשיו הפסיקו לעבוד עם ויליי וניתקו איתו כל קשר, מהלך שגרר תגובה חריפה מצד הראפר שאמר במהלך סרטון שהעלה" "אתם לא יכולים לבטל אותי אם לא בניתם אותי".

מי שעוד הצטרפה למחאה נגד קואי היא הזמרת לילי אלן שהתייחסה לדבריו של ויליי בשידור חי ששידרה דרך האינסטגרם: ״אני מאוד מודאגת מכך שכל אחד תוקף את השני באינטרנט. זה מאוד מצער לראות קהילות שאמורות לפעול ביחד ולעזור אחת לשנייה, יוצאות אחת נגד השנייה. אני מרגישה שזה עלול להחמיר", אמרה אלן.

על גל התלונות שהוגשו מצד גולשים על התכנים האנטישמיים שויליי שיתף, נמסר מטעם המשטרה: "קיבלנו מספר דיווחים הנוגעים לציוצים אנטישמיים שלכאורה פורסמו ברשת החברתית. אנו מתייחסים ברצינות רבה לכל התלונות, עוברים על החומרים הרלוונטיים ונטפל בהם בהקדם".