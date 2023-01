בארצות הברית מגיבים למוות המפתיע של ליסה מארי פרסלי. זמן קצר לאחר שפריסיליה פרסלי הודיעה על מות בתה בגיל 54 מדום לב, זמרים, שחקנים ומעריצים נפרדו ממנה. "ליסה בייבי גירל, אני כל כך מצטער. אני אתגעגע אלייך אבל אני יודע שאראה אותך שוב", הגיב ג'ון טרבולטה באינסטגרם.

"יש שברון לב ויש צער. במקרה הזה מדובר בצער ברמות שאני לא יכול לתאר", ספד לפרסלי בילי קורגן, סולן להקת סמאשינג פאמפקינגס. "אני באמת לא יכול למצוא את המילים שיתארו כמה זה עצוב". ניקולס קייג', שהיה נשוי בעבר לבתו היחידה של אלביס כתב: "אלה חדשות איומות. לליסה היה את הצחוק היפה ביותר שהכרתי. היא העירה כל חדר שהייתה בה, ואני שבור לב. אני אתנחם בזה שהיא התייחדה עם בנה בנג'מין".

בנוסף למקורבים ומכרים, מעריצים רבים כבר החלו להתאסף מחוץ לגרייסלנד, האחוזה המפורסמת של אלביס בממפיס, שם הדליקו נרות והניחו פרחים לזכרה.

Fans are starting to trickle in at Graceland tonight to pay their respects to Lisa Marie Presley, Elvis Presley’s only child.



The 54-year-old died this evening after being hospitalized earlier today. @FOX13Memphis pic.twitter.com/2Axwwbq8MV