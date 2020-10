Adele talking about her appearance during her SNL monologue.



“I know I look really, really different since you last saw me, but, actually, because of all the COVID restrictions and the travel bans, I had to travel light and only bring half of me, and this is the half I chose”. pic.twitter.com/AmjdXMJLvv — Adele Daily (@adeledailynet) October 25, 2020

בזמן שכולם מחכים לאלבומה הרביעי ולמרות שהבטיחה שהיא לא תשיר בזמן שתתארח בתוכנית המערכונים הפופולרית בארה"ב סטרדיי נייט לייב, אדל בהחלט הפתיעה אתמול (בלילה שבין שבת לראשון) את המעריצים. הזמרת האהובה שהנחתה את התוכנית ביצעה חלקים משיריה במהלך אחד המערכונים.

הזמרת האהובה שלא הופיעה על המסך באמריקה מאז 2017, ניצלה את הבמה וההזדמנות והתבדחה על השינוי בהופעתה החיצונית, על החיבה שלה לקללות, וכמובן, אחרי תקופה ארוכה של שקט - הזכירה לכולם מדוע מדובר באחת הזמרות הכי גדולות היום בעולם. "אני יודעת, אני נראית ממש ממש שונה מאז שראיתם אותי בפעם האחרונה", הודתה הזמרת בת ה-32, כשהיא מתייחסת לשינוי שעברה. "בגלל מגבלות הקורונה הייתי צריכה לבוא עם מטען קל ויכולתי להביא רק חצי ממני - וזה החצי שבחרתי".

במהלך התכנית אדל סיפרה שהרעיון של שילוב בין הנחיה ושירה בתכנית קצת הפחיד אותה ושהיא "מעדיפה לשים כמה פאות לשתות כוס יין, או שישה, ואז לראות מה יקרה". אך כאמור, בסוף היא התשחררה ואכן שרה כששיחקה את עצמה במהלך מערכון שמבוסס על תוכנית הריאלטי "הרווק".

"אני תמיד בלחץ כשאני מופיעה בשידור חי, אבל הלילה במיוחד - כי אני מקללת הרבה. ובגלל שאני בריטית אני נוטה לדלג על הקללות העדינות וללכת ישר על הנוראיות ביותר", סיפרה הזמרת.

Adele’s Swear Jar. What can we say, she’s British! #adel #AdeleSNL #AdeleOnSNL #SNL pic.twitter.com/S3IiWF1uCy — Raul Carvajal (@NycAnarchy) October 25, 2020

"אני כאן כי חוויתי המון שברוני לב בחיי", סיפרה במהלך המערכון המדובר. "בהתחלה בגיל 19, ואז עוד אחד קצת יותר מתוקשר בגיל-21, ואז אפילו אחד אפילו יותר מפורסם בגיל 25", סיפרה הזמרת הבריטית כשהיא מאזכרת את כל שמות אלבומיה הפופולריים.

This is what we came for !! ❤️❤️ @adele #adele #snl pic.twitter.com/fQ6VQ1Ddmw — DanielNewmaη (@DanielNewman) October 25, 2020

החלק המרגש באירוח הגיע כשהזמרת שרה את הלהיט המוכר ביותר שלה, "Someone like you", וממש רגע לפני העלייה הגדולה של הפזמון, השחקנים שחלקו איתה את הבמה כבר לא הצליחו להתאפק וצעקו "היא הולכת לתת את זה!"- והיא אכן נתנה ביצוע יפיפיה והזכירה לכולנו באיזה עילוי מדובר.

בסיום, אדל התבדחה כשהודתה לקהל והוסיפה: "אם כך, ניפגש שבוע הבא ב'לאב איילנד' (ריאלטי שידוכים פופולרי נוסף)". ובכן, אדל, אנחנו מוכנים לקבל אותך גם ב"מי רוצה להיות מיליונר" אם צריך - העיקר שתחזרי.

Adele singing Rolling in the deep, Hello, Someone like you and When We Were Young is easily one of the greatest things to come from 2020. pic.twitter.com/6JQhoCrriT — #ENDSARS #CONGOISBLEEDING (@chuuzus) October 25, 2020