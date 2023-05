טינה טרנר הלכה לעולמה בגיל 83. דוברים מטעמה הוציאו הערב (רביעי) הודעה לתקשורת העולמית לפיה אגדת המוזיקה "מתה בשלווה לאחר התמודדות ארוכת שנים עם מחלה בביתה ליד ציריך, שוויץ", והוסיפה שהעולם "איבד אגדת מוזיקה עולמית ומודל לחיקוי. טרנר התמודדה ב-2013 עם שבץ מוחי, וב-2016 אובחנה כחולה בסרטן המעי הגס.

טרנר החלה את דרכה כשהכירה את להקת Kings of Rhythm של מי שעתיד היה להיות בעלה, אייק טרנר. בתחילה הייתה במערכת יחסים עם נגן הסקסופון של הלהקה, ריימונד היל, והרתה לו. היא עזבה אותו לאחר ששבר את הקרסול, והחברות הקרובה עם אייק הפכה לרומן ולזוגיות. השיר הראשון שהקליטה, A Fool In Love, הפך ללהיט ענק, ובמהרה השניים התחילו להקליט תחת השם "אייק וטינה טרנר".

תמימות הסיקסטיז דעכה, ובסבנטיז אייק היה מכור לסמים והפך לבן אדם אלים וכוחני שנהג באלימות כלפי חברי להקתו בכלל וטינה בפרט. אייק הכה את טינה רגע לפני הופעה ב-1976 והיא ברחה ממנו, וכעבור שנתיים השניים התגרשו סופית.

טרנר פצחה בקריירת סולו בשנות השמונים, ובאמצע העשור מצאה סוף סוף הצלחה כזמרת סולו, משוחררת מכבלי מערכת היחסים האלימה, עם להיטי ענק כמו Private Dancer ו-What's Love Got to Do with It, שיר שנתן את שמו גם לסרט ביוגרפי על חייה שיצא ב-1993. במהלך שנות השמונים גם כיכבה לצד מל גיבסון באחד מסרטי סדרת Mad Max, ועלתה לראש המצעדים במספר מדינות גם עם אלבום נוסף, Break Every Rule.

ב-2018 זכתה טינה טרנר בפרס מפעל חיים מטעם טקס פרסי הגראמי, וב-2021 מכרה את הזכויות לשיריה ברווח של 50 מיליון דולר. סיפורה של טרנר הוא סיפור של אישה שעלתה מקשר מתעלל וקשה לכוכבות על וללהיטים על-זמניים. בסופו של דבר, בחלוף הזמן, היא זו שזכורה יותר מכל מהצמד כמוזיקאית דגולה, ואייק, מוזיקאי כשרוני ככל שהיה, זכור בעיקר כזה שהתעלל בטינה טרנר.