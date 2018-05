גמר אירוויזיון 2018 בליסבון שבו ישראל ניצחה התקיים כבר לפני שבוע וחצי, אבל ההתרגשות סביבו מסרבת לדעוך. האירוע אמור, כתמיד, להתקיים בשנה הבאה במדינה הזוכה. עובדת קיום האירוויזיון בישראל עוררה רעש רב ודיונים ארוכים בארץ ובעולם, כולל מחאה של נציגים ממדינות כמו אירלנד ואיסלנד שקראו להחרים את האירוע. אמש התפרסמה פארודיה ששודרה בטלוויזיה ההולנדית, של קומיקאית שחיקתה את נטע ברזילי והואשמה בגזענות ושנאת ישראל.

הערב (ג') התפרסם ציוץ בחשבון הטוויטר הרשמי של התחרות, בזו הלשון: "אתם כבר מתרגשים לקראת האירוויזיון בשנה הבאה? גם אנחנו! אבל אל תזמינו את הטיסות שלכם עדיין. לעדכונים רשמיים על מיקום ומועד של האירוע, המשיכו לעקוב אחרי הערוצים הרשמיים שלנו".

גורמים המעורים בפרטים אומרים לנו כי אין בהודעה שום דבר חריג, ולא נקבעו תאריכים ועיר מארחת ובדרך כלל מדווחים באוגוסט על פרטים נוספים. עם זאת, ההודעה גררה אחריה שורה של תגובות המבקרות את ההחלטה הפוליטית, כביכול, שלא להכריז על ישראל כמארחת הרשמית של האירוויזיון בשנה הקרובה.

לצד תגובות רבות שתומכות בקיום האירוע בירושלים כמו "לא צריך לערבב פוליטיקה בתחרות" ו"ברור שישראל צריכה לארח את התחרות", ישנן תגובות חריפות יותר כמו "האם פלסטינים יוכלו להגיע לאירוע?" ו"אירופה לא יכולה לתמוך במשטר אפרטהייד".

מ"כאן" נמסר בתגובה: הפרטים אודות האירוויזיון בישראל יסגרו בקרוב בין איגוד השידור האירופי ותאגיד השידור כאן ובכפוף לתקנון התחרות".

ממשרד החוץ סירבו להגיב.

Are you already looking forward to next year’s #Eurovision? Us too! But don’t go booking your flights just yet, for official updates on where and when it’ll take place, keep an eye out for announcements on our official channels.

��: Thomas Hanses pic.twitter.com/O2sp3WOXvJ