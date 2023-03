הראפר הדרום אפריקאי קוסטה טיץ' מת אתמול לאחר שהתמוטט על הבמה מול קהל, במהלך הופעה בפסטיבל אולטרה-מיוזיק ביוהנסבורג. טיץ', בן 27, תועד כשהוא מאבד את הכרתו במהלך המופע מול הקהל המזועזע, ולאחר מכן מת בבית החולים.

בסיום הסט שלו טיץ' ביקש מהקהל "להרים ידיים", הקהל פתח במחיאות כפיים סוערות - ורגע לאחר מכן הוא מעד והחל להתנשף. הוא התמוטט על הרצפה כשהקהל ממשיך לעודד ולמחוא כפיים, ואנשי הצוות ההמומים מיהרו לעזור ולהרים אותו מהבמה.

Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ — Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023

משפחתו של קוסטה טיץ' אישרה את הידיעה על מותו והודתה למעריצים על התמיכה: "המוות דפק על דלתנו, בכאב עמוק אנחנו מכירים בפטירתו של בננו ואחינו האהוב". ארגון זכויות יוצרי המוזיקה של דרום אפריקה כתבו בטוויטר: "עצובים על מותו של הראפר הפופולרי קוסטה צובאנוגלו, הידוע בשם קוסטה טיץ'. תנחומים מעומק הלב למשפחתו, לחבריו ולתעשיית המוזיקה".

הראפר, ששמו האמיתי הוא קונסטנטינוס צובאנוגלו, החל במקור כרקדן, והוא נחשב לכוכב בסצנת המוזיקה הדרום-אפריקאית בשנים האחרונות. לאחרונה הוא חתם בחברת התקליטים של הראפר אקון, וסיפר בריאיון: "הרגשתי שהגיע הזמן לשתף פעולה עם חברה גלובלית, כדי שאוכל לפרוץ את המחסומים ולהגיע לקנה מידה בינלאומי".