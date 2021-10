"אני רוצה להתנצל בפני כל מי שנפגע, במיוחד הקהילה השחורה. זה לא מי שאני. אני עוסק בסובלנות, אהבה והכלה", כך התנצל מוקדם יותר השבוע ג'יי באלווין על הקליפ האחרון שלו "Perra", בו הוא מארח את האמנית הדומיניקנית טוקיצ'ה. לאחר שהתנצל, באלווין גם הוריד את הקליפ מיוטיוב, ונכון לעכשיו אפשר למצוא רק את גרסת האודיו של השניים.

בשיר עצמו, שאת מילותיו כתבה טוקיצ'ה בעצמה, השניים שרים כל אחד בתורו: "אני כלבה לוהטת ואני מחפשת כלב שנידבק אחד לשנייה", ובאלווין ממשיך אחריה: "את כלבה לוהטת ואת מחפשת כלב שתידבקו אחד לשנייה". בהתאמה למילות השיר, הקליפ צולם בשכונתה של טוקיצ'ה ברפובליקה הדומיניקנית ובמהלכו מופיעים עשרות בני אדם מחופשים לכלבים.

צופים רבים, ספציפית בקולומביה, ארץ מולדתו של באלווין, לא אהבו את היחס שהקליפ החדש הפגין כלפי נשים (בפריים מסוים הזמר "מחזיק" שתי נשים עם רצועה) וכהי עור והביעו את מחאתם בדרכים שונות. וכך, שני האמנים הלטיניים מצאו את עצמם תחת מתקפה ארוכה עד שלבסוף נאלצו להיכנע, התנצלו והורידו את הקליפ.

אז מה קרה עכשיו שבאלווין החליט לפתוח פה? ובכן נראה שזה קרה בגלל אמו של הזמר, אחרי שבשבוע שעבר אלבה מרי באלווין התראיינה לכלי תקשורת בקולומביה ואמרה: "כשגיליתי על זה התקשרתי אליו ושאלתי אותו 'איפה חוזליטו (חוזה הוא שמו המקורי) שאני מכירה?'. השיר הזה לא... אני אפילו לא יודעת מה להגיד. אני לא רואה את חוזה שלי בשום מקום בשיר ובקליפ הזה".

וכך, באותה התנצלות שפרסם בחשבון האינסגרם שלו, הכוכב הקולומביאני הוסיף: "מתוך כבוד, הסרתי את הסרטון לפני שמונה ימים, אבל בגלל שהביקורת ממשיכה, אני כאן בשביל למסור הצהרה: אמא, אני מצטער גם בפנייך. תזכרו תמיד שהחיים הופכים לטובים יותר בכל יום. תודה שהקשבתם לי".

בנוסף להתנצלות של באלווין, גם טוקיצ'ה, שידועה כאמנית שלא מתביישת לדבר על חיי המין שלה ונחשבת בעיני מעריצות רבות כפמיניסטית על, התראיינה לרולינג סטונס והסבירה מה עמד מאחורי השיר שכתבה והקליפ שהוסר: "אמרתי שאם אני כבר הולכת לדבר על 'כלבה לוהטת', אני הולכת להשתמש בשפה שקשורה לזה. אם לך, כאדם יצירתי, יש שיר שמדבר על כלבים, את הולכת ליצור את העולם הזה", סיפרה. "אני מבינה את הפרשנות שאנשים עשו ואני באמת מצטערת ממי שנפגע. אבל בו זמנית, אמנות היא דרך ביטוי. ככה יוצרים עולם".