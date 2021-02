Why I Will Be Relocating To Ghana Permanently - Stevie Wonder pic.twitter.com/XLu7u3dvrc — Punch Newspapers (@MobilePunch) February 19, 2021

סטיבי וונדר נחשב לאחד מהזמרים המוערכים ביותר בתרבות האמריקאית, אבל כנראה שהוא לא באמת מרגיש את זה. לאחר שאזרחי ארה"ב עברו שנים מתוחות מאוד מבחינה פוליטית, ובנוסף לזה איבדו לא מעט קרובים בגלל מגפת הקורונה, וונדר החליט לעזוב את המדינה, כך כולה מדיווחים בארה"ב בימים האחרונים.

הזמר בן ה-70 דיבר כבר בעבר על הכוונה שלו לארוז את חפציו ולעבור לגאנה שבאפריקה, אבל בסרטון שצף ביומיים האחרונים, מתוך ראיון לאופרה, ניתן לראות אותו מסביר במילים שלו מדוע הוא עוזב מולדתו לטובת היבשת שטופת השמש. "אני מבטיח לך (ארה"ב), אם תעשי את הדבר הנכון אני אתן לכך את השיר הזה. אני אתן לך אותו", הבטיח וונדר כשלמעשה הוא מגלה שיש לו שיר שיכול לגרום למדינה שלו לחייך.

"אתם תוכלו לקבל אותו כי אני רוצה לראות את האומה הזו מחייכת שוב", הוסיף וונדר, "ואני רוצה לראות את זה קורה לפני שאני נוסע לגאנה. אני הולך לעשות את זה". כשאופרה שאלה אותו אם הוא באמת עובר, ענה לה שכן והסביר: "אני לא רוצה לראות את הילדים שלי, ואת הילדים של הילדים שלי אומרים 'הו בבקשה, בבקשה תכבדו אותי, בבקשה תבינו שאני חשוב, מה זה?'".

כאמור, זו לא הפעם הראשונה שוונדר, שכידוע נולד ללא ראיה כלל, מדבר בשבחיה של גאנה. כבר ב-94' בנאום כנס של ארגון המוזיקה האפרו-אמריקאית הוא הבטיח שביום מן הימים הוא יעבור למדינה שבאפריקה כי הוא מאמין שיש שם יותר הגיון קהילתי. לפי מגזין ההיפ הופ HotNewHipHop, גאנה נחשבת בעיני מפורסמים רבים שחיים במערב כ"מולדת הגדולה" וכיעד עתידי למגורים.

לטובת מי שלא מכיר נספר שוונדר, שנולד ללא ראיה כלל, הוא אחד מהאמנים המוערכים ביותר בעולם. במהלך הקריירה הארוכה שלו הספיק לזכות ב-25 פרסי גראמי (שיא לאמן סולו), וש-30 שירים שלו יגיעו למקום הראשון במצעדים האמריקאים. עוד בחייו וונדר נכנס להיכל התהילה של הפזמונאים והרוקנ'רול ולפני כמה שנים הוא הגיע למקום התשיעי בדירוג 100 הזמרים הגדולים בכל הזמנים של מגזין המוזיקה הפופולרי הרולינג סטון.