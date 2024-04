שבוע שביעי ברציפות: "מנגן ושר" של אושר כהן במקום הראשון בהיטליסט - מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל. כשברקע עומר אדם נושף לו בעורף, כהן מצליח לשמור על עוד שבוע בפסגה. את העשירייה סוגר "אהבה" מהאיפי הקודם שהפך ללהיט בקיץ האחרון ומחזיק כרגע בשיא הישראלי - 12 שבועות ברציפות במקום הראשון.

"רק שלך" של עומר אדם במקום השני - כאמור, נושף בעורף של בן טיפוחיו - שכהן עצמו כתב והפיק יחד עם אדם באולפן (יש מצב שבינו לבין עצמו הוא יתחרט שוויתר על השיר, או שמבחינתו כל עוד השיר הצליח, הוא מרוצה?). השבוע השני של האיפי "חמישה לילות" מסתמן עד כה כהצלחה.

"אקדח" במקום השישי במצעד, "לילות וקללות" במקום השביעי, "מבת ים ועד הנצח" במקום התשיעי ו"כסף או דמעות" במקום 12. לפי קצב צמיחת ההאזנות לשירים, ככל הנראה שכבר בשבוע הבא יהיה לנו מקום ראשון חדש בישראל: "רק שלך". אדם סך הכל הכניס השבוע 15 שירים למצעד.

"הוריקן" של עדן גולן עדיין בטופ 3 וחסרה לו שפיץ בשביל לטפס יותר גבוה, כמו בכל שנה, סביר להניח שככל שנתקרב לתחרות השיר יזכה ליותר הצלחה. בשנה שעברה "יוניקורן" הגיע למקום הראשון בשבוע שבו יצא, אבל נצטרך לחכות עד ל-11 במאי בשביל לראות אם הוא יצליח לשחזר את ההישג של קודמו.

"נדאי באדי" של שחר טבוך ואגם בוחבוט ממשיך לטפס והשבוע הוא במקום 22, עוד לא בעשירייה הראשונה, אבל ככל שעובר הזמן השיר הזה מתחיל להיראות כמו להיט. מתחתיו ממש, במקום 23, נמצא "מי עוד יחכה לך" שעוד לא באמת התפוצץ כמו שאייל גולן יודע לעשות, אבל אולי לקראת סדרת המופעים שלו בבלומפילד השיר ישתולל.

Like That של פיוצ'ר, המפיק מטרו בומין וקנדריק לאמאר נכנס השבוע לראשונה למצעד, ישירות למקום 41. זה כנראה לא מספיק מדובר בישראל, אבל ארצות הברית לא רגועה בחודש האחרון - לא רק בגלל האלבום החדש של ביונסה - הסכסוך בין הצדדים עם דרייק מפצל את עולם ההיפ הופ לשניים. איכשהו זה נראה שאף אחד לא רוצה להיות בצד של דרייק, מה הם יודעים שאנחנו לא?

"לילה בסיני" של משה פרץ שיצא ב-2019 נכנס השבוע בלי שום קשר לחיים למצעד למקום 90. מאיפה זה בא? החתונה של בר ואליאב. השניים בחרו את השיר הזה של פרץ כשיר הסלואו שלהם, שסוקר בהרחבה כחלק מהחתונה ורץ ברשתות. שוב זוגות האח הגדול מוכיחים כמה השפעה יש להם על המוזיקה - זה כבר קרה עם שי עופרי ושניר בורגיל ו"פחד אלוהים" של כפיר צפריר, וטליה עובדיה ושחף רז עם "אף פעם לא לבד" של ענבל ביבי.

"מה לעשות עם הזאב" של עלמה גוב ממשיך לתפוס תאוצה ומטפס 18 מקומות אל 50 בשבוע השני שלו במצעד. גם Chikita של נויה ציקורל ממשיך לתפוס תאוצה וקופץ למקום 59, אחרי שהיה במקום 90 בשבוע שעבר. הבוקר היא סיפרה ל-mako בראיון הראשון שלה על העבודה עליו והתחושות בסצנת הלילה: "לקח לי הרבה זמן להחליט שאני רוצה להוציא את זה לעולם. במשך חודש וחצי ניגנתי את זה ולא העברתי לאף אחד".

כניסות חדשות למצעד

"מבת ים ועד הנצח" של עומר אדם (9), "כסף או דמעות" של עומר אדם (12), Like That של פיוצ'ר ומטרו בומין עם קנדריק לאמאר (41), "מחרוזת פורים" של אבישי אשל (71), "עדלאידע" של שוקי סלומון ואריק דביר (73), Seya של סאטיבה מיוזיק, גימס ומוראד (80), "פסקול חיי" של עומר אדם (81), "נועצת מבט" של עומר אדם (83), Red and Yellow של משה ראובן (87) ו"לילה בסיני" של משה פרץ (90).

