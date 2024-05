מה קורה עם השירים מחוץ לישראל?שלמטפס 35 מקומות ונכנס השבוע במקום 45. כאמור, מדובר בפוטנציאל להיות הלהיט של הקיץ . סוגר את המצעד השבוע במקום 100 הואעם(וזה עם חצי שבוע בסך הכל), אבל סביר להניח שבשבוע הבא נראה כבר את Not Like Us, השיר האחרון של קנדריק בסכסוך עם דרייק, אחרי ששבר שיאים השבוע בשירותי הסטרימינג.