אם תסתכלו על רשימת השירים בהיטליסט - מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל, תראו שם את השמות מוכרים להם ציפיתם: עומר אדם, איתי לוי, אושר כהן, נטשה בדינגפילד. רגע - מה? נטשה בדינגפילד, הזמרת הבריטית מתחילת שנות האלפיים, נכנסה ל"היטליסט" במקום ה-44 עם השיר Unwritten, שיצא אי שם ב-2004. מוזר, אבל הצלחנו להבין איך זה קרה.

האחראי העיקרי לעלייה המחודשת של השיר הזה, 20 שנה אחרי שיצא, הוא סרט בשם Anyone But You ("רק לא אתה" בישראל). "רק לא אתה" היא קומדיה רומנטית בכיכובם של גלוון פאוול וסידני סוויני, שמוכרת בעיקר מתפקיד בלתי נשכח בסדרה "אופוריה". כדרכן של קומדיות רומנטיות עתירות כוכבים, הסרט הפך ללהיט בארה"ב וגם בישראל, ו-Unwritten של נטשה בדינגפילד הוא חלק מרכזי באחת הסצנות בו. בביקורת ב-mako הוא הוגדר כ"סרט עם כימיה מחשמלת - שלא מצליחה להציל אותו מקלישאות".

בעקבות השימוש בשיר בסרט, Unwritten הפך ללהיט טיקטוק, עם גולשים רבים שמצלמים עצמם רוקדים ביציאה מאולם הקולנוע לצלילי השיר, וסרטונים חמודים במיוחד של שני כוכבי הסרט, סוויני ופאוול, שרים לצליליו. בטיקטוק נעשה בשיר הזה שימוש בלא פחות מ-146 אלף סרטונים. אגב, אנחנו לא המדינה היחידה בה השיר נכנס למצעד בעקבות הפופולריות המחודשת: בבריטניה, מולדתה של בדינגפילד, הוא נמצא כרגע במקום ה-13, ובאוסטריה ואירלנד הוא העפיל עד המקום השביעי.

"אני מתרגשת", סיפרה בדינגפילד על ההצלחה המחודשת של הלהיט שלה. "כשהוא רק יצא והפך ללהיט, המנהל שלי אמר לי 'אל תתרגשי יותר מדי', דבר מאוד בריטי לומר. אבל אחרי 20 שנה, נראה לי שמותר לי להתרגש". גם בדינגפילד עצמה הצטרפה לטרנד בטיקטוק, וצילמה עצמה יוצאת מאולם הקולנוע לצלילי השיר: "כשהרגע סיימת לראות את 'רק לא אתה' אבל את באמת נטשה בדינגפילד'", כתבה.

עם הכוח של טיקטוק ושל הקולנוע, יותר ויותר שירים מוצאים עצמים עולים באוב והופכים ללהיטים עבור דור חדש - כמו שקרה לזמרת בריטית נוספת מתחילת שנות האלפיים, סופי אליס בקסטור. מי השיר הבא בתור? ימים יגידו.