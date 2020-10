סטטיק ובן אל ממשיכים את החלום האמריקאי ומשחררים הבוקר את הסינגל החדש שלהם עם הבלאק אייד פיז, "Shake Ya Boom Boom". השיר נכתב על ידי סטטיק וג׳ורדי, ולאחר שוויל איי אם שמע את התוצר, החליט שהוא מצטרף וכותב שני בתים משלו. הקליפ שמלווה את הלהיט הפוטנציאלי צולם לאורך על מנת שיתאים לרוח התקופה שמלאה בסרטוני טיק טוק.

מדובר כבר בשיר הבינלאומי השלישי של הצמד. כזכור, בתחילת השנה השניים הוציאו את ״Further Up״ עם פיטבול וביולי האחרון את ״Milli״ עם הראפר הלטיני מברוקלין, פליפ דינרו. שיתוף הפעולה פיטבול עם צבר עשרות מיליוני צפיות והאזנות מסביב לעולם, והשלישייה קיפצה בין תוכניות הבוקר בארה״ב לקדמו. לפני כן סטטיק ובן אל הספיקו לשתף פעולה גם עם הכוכב הלטיני ג׳יי באלווין, כשביצעו גרסה מחודשת ללהיט ״טודו בום״.

הבלאק אייד פיז חזרו לפעילות בהרכב המקורי שלהם - ללא פרגי - בשנים האחרונות. ב-2018 ההרכב שחרר אלבום בשם "The Beginning" ובחודש יוני האחרון את האלבום "Translation", עליו עבדו עם המפיק הישראלי ג׳וני גולדשטיין. כזכור, את הפריצה הגדולה שלהם חברו הלהקה עשו בתחילת המילניום עם להיטים כמו "Where is the Love?", "Shut Up" ו-"Hey Mama".

השיר החדש יוצא במסגרת חוזה התקליטים שסטטיק ובן אל חתמו בשנה שעברה מול איש העסקים הישראלי-אמריקאי חיים סבן. לפי אותו הסכם, שמוערך בכ-5 מיליון דולר, הצמד צפוי לשחרר מספר אלבומים בינלאומיים תחת לייבל הענק קפיטול רקורדס, שפועלים עם אמני ענק כמו ליידי גאגא או טיילור סוויפט.