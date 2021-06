אחרי שני שיתופי פעולה מוצלחים במיוחד, עומר אדם יככב שוב בפרסומת של בזק יחד עם גידי גוב – והפעם זה הולך להשתלם לו במיוחד.

בפרסומת החדשה אדם צפוי "לחדש" את אחד מהלהיטים הגדולים ביותר של בריטני ספירס, "Oops I did it again", בגרסה עברית שתותאם לקמפיין החברה.

מדובר בשיתוף הפעולה השלישי של הזמר הפופולרי עם גידי גוב וחברת התקשורת אחרי שב-2019 השניים שרו את "הטרילילי טרללה" מסדרת הילדים המיתולוגית "ארץ הקטקטים", וכמובן אחרי החידוש הזכור ביותר שלהם ב-2018 עם השיר ״בוקר טוב״ מתוך המחזמר "עוץ לי גוץ לי".

כאמור, הפרסומת השלישית תכניס לא מעט כסף לכיסו של אדם, ול-mako נודע כי על הפרסומת החדשה הוא ירוויח על פי ההערכות כמיליון שקלים, זאת אחרי הפרסומים בזמנו על כך שאדם קיבל בין 800 ל-900 אלף שקלים על החידוש של ״בוקר טוב״, והפעם נראה שתג המחיר של הזמר הוקפץ למחיר עגול של שבע ספרות.

הביצוע המשותף של אדם וגוב ל"בוקר טוב", הפך את גוב לתופעת רשת וזכה להצלחה גדולה עם יותר מ-7.3 מיליון צפיות ביוטיוב נכון לרגע זה.

מעופר מנחם, מנהל יחסי הציבור של עומר אדם, נמסר: "אין תגובה".

פנינו גם לבזק, תגובתם תתפרסם כשתתקבל