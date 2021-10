מייקל כהן עורך דינו של דונלד טראמפ, אנה ווינטור העורך המיתולגית של מגזין האופנה ווג, ואורי ששון מדליסט אולימפי בג'ודו. אלו שמו האנשים שקניה ווסט צולם איתם בלאנץ' או בשיחות בבתי קפה בשבועיים האחרונים. ששון העלה אמש תמונות מהמפגש המפתיע שלו בניו יורק עם אחד מהאמנים המפורסמים בעולם, תמונות שהגיעו מהר מאוד לעמודי המעריצים שמונים מאות אלפי עוקבים של המוזיקאי.

אבל מה לאורי ששון וקניה ווסט? בשיחה עם mako הג'ודוקא מספר שמדובר בפגישה שנקבעה מראש על ידי רון טוריסיאן, איש יחסי ציבור מניו יורק: חבר משותף בשם רון סידר ביננו פגישה. זו הייתה פגישה של איזה עשר דקות כזה. הוא ממש התעניין בג'ודו, הוא שאל עליי, על שתי המדליות האולימפיות שלי. אני סיפרתי לו איך זה קרה והוא מאוד התרגש".

Ye at a meeting New York City this morning with Olympic medalist Ori Sasson (10.19.21) pic.twitter.com/4ub5dsU3bI

More photos of Ye at a meeting New York City this morning (10.19.21) pic.twitter.com/aTH5kSJtMx