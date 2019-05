View this post on Instagram

חברים יקרים שלום. כל מי שיודע מי אני כל השנים ומכיר אותי ואת העשייה שלי, יודע שאני לא איש חומרי. כל חיי אני תורם ומופיע בהתנדבות לכל הזקוקים באמת לתקווה ושמחה וידם אינה מאפשרת. אתמול היה לי ראיון עם קרן מרציאנו ומיד יצאו ציטוטים שלי באתרי פייסבוק "בשביל 70,000 אני מעדיף לעשות מנגל" ציטוטים שלא נאמרו מפי כפי שנכתב. בראיון כשנשאלתי מה אעשה אם תהיה החלטה שהסכום למופעים ציבוריים בים העצמאות יוגבל ל ל 70,000 ₪ עניתי שכשנגיע לרגע נקבל החלטה, ואם לא אופיע בעצמאות אז אעשה עם המשפחה שלי את החג, מה שלא עשיתי 15 שנה. אני לא מאשים את כל מי שלא הבין את זה כך ואין לי כוונה חלילה לזלזל בכספי הציבור שגם אני משלם. הכל עניין של הצע וביקוש בין העיריות ובין משרדי ההפקה שמנהלים את האומנים וככה זה עובד. אם תשימו לב הציטוטים שונו ברוב האתרים אחרי שפנינו לעורכים וביקשנו שידייקו במילותיי, אבל זה נעשה רק לאחר שהציטוטים הלא נכונים התפרסמו וגרמו לרבים מכם כעס – ובצדק. ברצוני לבקש סליחה מכל מי שנפגע. אני פה תמיד בשבילכם. באהבה, משה.