גיל עופרים, הזמר הגרמני-ישראלי והבן של המוזיקאי אבי עופרים, שיתף בשעות האחרונות את עשרות אלפי העוקבים שלו באינסטגרם בתקרית אנטישמית שקרתה לו במלון בלייפציג. לטענת הזמר בן ה-39, צוות המלון עיכב אותו אתמול (שני) בתור לקבלת החדר עד שלבסוף נטען בפניו על ידי אחד מעובדי המלון שהוא צריך להחביא את שרשרת המגן-דוד שעל צווארו.

עופרים מספר בסרטון שצוות המלון טען תחילה שהעיכוב נובע מתוך תקלה טכנית, אבל אנשים שעמדו אחריו בתור קיבלו לפניו את החדר שלהם. לאחר ההתעקשות שלו מול עובדי המלון, כאמור, נטען בפניו שהוא צריך להסיר את השרשרת שהוא עונד. בהמשך הוא פונה לעוקביו ושואל: "מדוע? לא למדנו כלום מהעבר? לא מדובר בפעם הראשונה, ומתישהו זה חייב להיות להיפסק".

"אני חסר מילים, אני לא יודע איך להגיד את זה. בעבר נשאלתי לא פעם על אנטישמיות בגרמניה", סיפר עופרים, "אני כרגע כאן בלייפציג, במלון בשם ווסטין. לא אגיד עכשיו את שם המנהל מהדלפק... זה היה 'מר וו', ויש תור עצום כי המחשב שלהם כבוי... יכול לקרות, הכל טוב, יכול לקרות... אני עומד כאן עם השרשרת שלי, זו זכותי, אני עושה את זה כבר כל חיי, ואדם אחד אחרי השני מקבלים עדיפות ואני לא מבין למה".

בהמשך הוא הוסיף: "איכשהו, לא צוחק... כעבור 15 דקות, הגיע תורי ושאלתי: 'סליחה, מה קורה? זה לא בסדר, למה לכולם יש עדיפות עלי?', והוא אומר, מר וו, 'כדי להשוות את התור'. ואני גם עומד בתור ... ואז מישהו קורא לי מהפינה ואומר לי: 'כדאי שתסתיר את הכוכב שלך'. ואז מר וו אומר לי 'להסתיר את הכוכב שלי'. ואז פתאום הוא מוסיף 'אם אתה מסתיר אותו עכשיו אתה רשאי לבצע צ'ק-אין'... באמת?... גרמניה 2021".

הסרטון של עופרים צבר כבר למעלה מ-500 אלף צפיות בפלטפורמה, ובטוויטר עלתה אפילו קריאה להפגנה מחוץ למלון: "עצרת חברתית אזרחית בווסטיין לייפציג, לסולידריות עם גיל עופרים בשעה 19:00. 'אין מקום לאנטישמיות'". הציוץ המדובר שותף כבר למעלה מ-200 פעמים ומשתמשים רבים קראו לתושבי העיר הגרמנית להגיע: "מי שיכול, בבקשה תגיעו ומי שלא: תשתפו! אנחנו נראה לווסטין שבלייפציג אנחנו עומדים ביחד נגד אנטישמיות".

גיל עופרים הוא כאמור הבן של אבי עופרים ז"ל (בעלה של אסתר עופרים, וחלק מ"צמד עופרים") והוא נולד בשנת 1982 במינכן. הוא החל לשיר בגיל 15 כשהקליט את סינגל הבכורה שלו "(Round 'N' Round (It Goes", כעבור שנה שחרר את אלבום הבכורה שלו "Here I Am". בהמשך עבר להקליט מוזיקת רוק, שחרר את האלבום "On My Own" ואף ב-2012 השתתף בדה וויס הגרמנית והגיע לשלב רבע הגמר.

