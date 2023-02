גאיה שאקי לוקחת את המגמה של שירי נקמה באקסים שלב אחד קדימה עם "אני רוצה קצת שתמות". בקליפ היא מתעללת עם סכין בדובי ענק (שהופיע בעטיפת השיר הקודם שלה "ארגז צעצועים") עד שבסוף היא מעלה אותו באש. בגדול זה החומר שממנו עשויים סיוטים, אבל המילים הקשות והוויזואליה משתלבות בחכמה רבה דווקא עם כלי הנגינה הכי אופטימי ונאיבי שיכול להיות: יוקלילי. כל האגרסיביות מנוטרלת, ומתקבלת תוצאה מבריקה.

שאקי חברה ליובל מעיין, מפיק וכותב שאחראי בתקופה האחרונה על כמה מהלהיטים הגדולים בישראל ("מי זאת" של אנה זק ו-Sucks To Know You של מרגי). יחד הם הביאו את השיר שהכי קרוב לבילי אייליש בישראל. הלחישה בפזמון, ההפקה וגם האגרסיביות בקליפ מזכירים מאוד את הכוכבת האמריקאית, בקטע טוב.