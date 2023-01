בית המשפט בארצות הברית קבע ב-2015 שגם פארל וויליאמס ורובין ת'יק ישלמו למשפחתו של מרווין גיי פיצוי של כ-7.5 מיליון דולר, עבור הלהיט Blurred Lines. "השיר שלהם דומה בצורה מחשידה לשירו של גיי, והזיקה בין השניים מספיקה כדי להחליט לטובת בני המשפחה", נימק חבר המושבעים. הדוגמה האחרונה והבולטת ביותר היא BREAK MY SOUL, להיט הקאמבק של ביונסה. רובין אס, יוצרת הלהיט מהניינטיז Show Me Love, קיבלה קרדיט כאחת מכותבות השיר למרות שלא נעשה שימוש בדיוק באותם תווים או לחן - זה פשוט קצת מזכיר מדי בשביל להסתבך.

ג'סטין שוקט מ-Primary Wave סיפר באותו פודקאסט שלא מדובר רק בלחנים או מילים - לפעמים הרעיון הוא פשוט לשחזר את הווייב של השיר. כשמארון 5 הקליטו את Memories הם הרגישו שהוא מזכיר להם מדי את No Woman No Cry, אז בשביל להקדים תרופה למכה ולמנוע תביעה משפטית, הם פנו לשוקט - עם צ'ק שסכומו לא נחשף - ונטרלו מראש את הדרמה. מקרה דומה שזכור מאוד לישראלים הוא Toy של נטע ברזילי, שהביא המון גאווה לישראל, אבל גם 50% מהתמלוגים לסולן הווייט סטרייפס, ג'ק ווייט, שקיבל קרדיט כאחד מכותבי השיר אחרי שאיים בתביעה.

כשעומר אדם שר שכל הלחנים ייגמרו הוא כיוון ל-2019. הוא אמנם פספס בכמה שנים, אבל אנחנו כנראה בדרך לשם. לפעמים זה מרגיש שעם כל שיר שני שיוצא היום, כולם עסוקים קודם כל בשאלה: "אבל איזה שיר זה מזכיר לי?". זה קרה ב"לך לישון" של אנה זק עם Fade To Grey, וזה קרה ב"פנתרה" של נועה קירל עם רוסליה. זה קורה גם עם שירים מעבר לים: Kiss Me More של דוג'ה קאט וסיזה עם Physical, ובערך כל האלבום של אוליביה רודריגו שכולל אינטרפולציות (שחזור קטע משיר אחר - מלודיה או מילים - בן הדוד של הסימפול) לאמנים שונים, מטיילור סוויפט ועד לפראמור.

צ'רלי פות' הוא עוד שם בתעשיית הפופ האמריקאית, אבל בתכלס הוא אחראי על כמה מהלהיטים הגדולים של העשור הקודם: We Don't Talk Anymore, Attention וכמובן שיר המחווה לפול ווקר במהיר ועצבני See You Again. כן, זה הוא.