כפי שדיווחנו לכם כאן ב-mako מוזיקה, בסוף השבוע האחרון, משטרת פלורידה ניתקה את החשמל בהופעה של ישי ריבו באוונטורה בפלורידה, והורידה אותו מהבמה לפני שההופעה הגיעה לסיומה. עניין זה עורר זעם רב בקרב הנוכחים במקום שכעסו על המשטרה. במייל שיצא מטעם ריבו, הזמר ואנשיו יצאו נגד המשטרה המקומית, שקיבלה החלטה לעצור את המופע למרות שלא הייתה שום סיבה מוצדקת לטענתם.

"קודם כל אני מודה לכם, מעריצים יקרים שלי, על שחגגתם איתנו אתמול בלילה", פתח ריבו את המסר שיצא לקהל שנכח בהופעה, "לצערי לא ניתנה לנו ההזדמנות להעניק לכם את החוויה כפי שהתכוונו. כפי שהבנתם המשטרה קיבלה החלטה לעצור את המופע למרות שלא הייתה שום סיבה מוצדקת לכך".

HAPPENING NOW: Police shut down the @IshayRibo concert in Aventura pic.twitter.com/HUMhWUEkBa — The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) April 21, 2022

"מאתמול אנחנו לא מפסיקים לקבל מכם מסרים של אהבה וחיבוק, זה כל כך מרגש וכל כך לא ברור מאליו. למרות הכל, הרגשנו שהיה לנו ערב קסום ומיוחד, אך חשוב לנו להעניק לכם הזדמנות ליהנות מהמופע כפי שהתכוונו גם אמש. אני אשמח להזמין אתכם לכל אחת מההופעות העתידיות שלנו בכל מקום בעולם וללא הגבלת זמן".

כאמור, בסוף השבוע האחרון ההופעה של ריבו באוונטורה שבפלורידה הופסקה על ידי המשטרה לאחר 45 דקות בלבד, והמשטרה אף הורידה אותו מהבמה. לפי הנוכחים במקום, והעדויות שצפו לאחר התקרית ברשתות, הההופעה אכן התחילה באיחור של כשעה, אבל המארגנים של ההופעה דאגו לכל האישורים על מנת לקיים את האירוע.