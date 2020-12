הבוקר (רביעי) פורסמו תשעת השירים המתמודדים לייצג את ישראל באירוויזיון 2021 ברוטרדם, הולנד. עדיין לא ברור באיזו מתכונת תתקיים התחרות, אם המשלחות יגיעו להולנד או יצלמו קליפים מהבית כפי שעשו באירוויזיון הילדים שנערך שלשום, אבל באירופה כבר החלו בתהליך בחירת השירים.

השירים שפורסמו הבוקר צלחו את הועדה המקצועית של תאגיד השידור אבל הם עדיין לא סופיים, את השירים מבצעים היוצרים או מי מטעמם ולא על ידי עדן אלנה ונפתחו להצבעה לקהל הרחב. שלושה שירים יעפילו לשלב הגמר, שניים לפי בחירת הקהל והשלישי לפי בחירת הועדה ושלושתם יעברו עיבוד מחדש ויוקלטו על ידי עדן.

שמות היוצרים לא פורסמו בכדי לא ליצור הטייה של קולות ואנחנו ישבנו והקשבנו לכולם באובייקטיביות וזו דעתנו. מסכימים?

Comin out

שיר דאנס מיושן בסגנון שנות התשעים (יש מצב שהוא התנגן בבר מצווה שלי?) מנסה לקרוץ לקהילה הגאה עם הקריאה של לצאת מהארון, תחיה כאילו אין מחר ואני תמיד אהיה כאן בשבילך. עם עיבוד מחודש ועדכני עדן תוכל להעיף את הגג של הארנה ברוטרדם אבל רחוק השיר הזה לא יגיע.

Can't stop a hurricane

בלדה עוצמתית שתפורה בדיוק ליכולות הווקליות של עדן שיר אירוויזיון טיפוסי שכתוב על פי הנוסחה האולטימטיבית לתחרות. השיר מדהים ויצליח רק עם ביצוע מושלם ובימוי מתאים. מתמודד ראוי לאירוויזיון.

La La Love

יש פה פוטנציאל אדיר שקשה לשמוע עם העיבוד הזה. במידה והשיר הזה יעלה לשלב הבא צריך להוסיף לו עוד מוטיבים מזרחיים מעבר לכינור העלוב במעברים, להגביר לו את הקצב ולהפיק שואו לא פחות ממטורף. שיר פופ מזרחי מהסוג שטורקיה הייתה מביאה ומתברגת בטופ 5. גם השילוב של המילים בעברית מצויין. לחיים מותק, ובהצלחה.

Flying

השיר הזה מופלא בעיני אבל לא נמצא בפלטפורמה המתאימה לו. כאן מדובר על בלדה בסגנון גוספל שבהחלט מתיישב יפה עם הקול והלוק של עדן אבל באירוויזיון אני לא רואה שיצליח וחבל כי הוא להיט. אני הייתי מנגן אותו בסיום של קומדיה רומנטית או סרט הרפתקאות. מי אמר Will you be there של מייקל ג'קסון ב"לשחרר את וילי"?

Set me free

עוד פופ מזרחי שמדבר על התקופה המטורפת שאנחנו חיים בה במסווה של מערכת זוגית לא מתפקדת. גם כאן יש שילוב של טקסט בעברית אבל לא מוצלח כמו בשיר הקודם. אז כפי שהשיר אומר "חלאס עם השיגעון". לא טוב.

Rise up today

גם השיר הזה נכתב בהשראת מה שקורה היום רק שהפעם לא מדובר על הקורונה אלא על המחאה מול ראש הממשלה. "כששליטים וציידים ישחררו את האחיזה שלהם והאהבה חזקה בדיוק כמו המוות". בהחלט יכול להיות ההמנון של הדגלים השחורים. מעבר לזה השיר לא רע אבל לא מספיק טוב בשביל להתברג יפה על לוח הנקודות. גם כאן זו לא הפלטפורמה לשיר הזה.

Spilling magic

השיר הכי טוב עד עכשיו ההתחלה קצת מקרטעת אבל בהחלט אפשר לתקן את זה. לא בטוח שהוא יצליח באירוויזיון כי הסגנון נורא אמריקאי דווקא כמו השירים של מריה קארי, ויטני יוסטון וקצת מזכיר את "כמה פעמים" של שירי מימון. אני אהבתי מאוד אבל אם רוצים הצלחה באירוויזיון זה לא עם זה.

Shoulders

והגיע השיר בסגנון של "פקר ליבי" רק יותר טוב ממנו. מקפיץ, מרים, משלב מוטיבים אפריקאים ואין ספק שאם השיר הזה ייבחר חובבי התחרות יאמצו אותו בחיבוק גדול. הבעיה היא ששירי חובבים במבחן התוצאה נכשלים כישלון חרוץ. כל שנה יש אחד כזה ותמיד הוא רואה את הגמר מהבית. אבל ואללה שיר מדליק.

Ue La La

טוב חייבים לקטול משהו. כמה שזה רע. גם ראפ, גם מזרחי, גם ערבוב של שלוש שפות, גם לא מתקדם לשום מקום. מזל שהוא רק שתי דקות ו-15 שניות. או לה לה, או לה לי, ואוי ואבוי לי.

ניתן להצביע לשני השירים המועדפים עליכם באתר של כאן עד יום רביעי, 13 בדצמבר בחצות. שלושת השירים הסופיים יעובדו מחדש ויוקלטו על ידי עדן אלנה וייצאו להצבעה נוספת בין התאריכים 24-18 בינואר. השיר הזוכה ייחשף במשדר חגיגי "השיר שלנו לאירוויזיון" בהנחיית לוסי איוב ב-25 בינואר.