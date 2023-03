מסיבות פסח בתל אביב–יפו והמרכז

מגה טיקטס וה-Ravers of Israel מציגים: Seth Hills & Mesto

מתי? יום חמישי, 6/04/2023, 22:00.

איפה? מועדון הבארבי, תל אביב.

מה בתוכנית?

רייב פסח של קהילת Ravers Of Israel חוזר. אחרי הצלחה בפורים האחרון, נפגשים שוב לחגוג את חג פסח והפעם עם 2 מהאמנים המבטיחים והנוצצים בסצנה. מסטו חוזר לישראל חמוש בסוללת להיטים אחרי שהטראק האחרון שלו ״Limitless” עם מרטין גריקס הציף את רחבות הפסטיבלים בכל העולם.לצידו סת׳ הילס הכוכב העולה של תעשיית המוזיקה האלקטרונית במופע בכורה בארץ.

Spoons #1 - Carlita & Friends

מתי? 11/04/2023, 18:00.

איפה? מועדון השלוותה, תל-אביב.

מה בתוכנית?



ליין הטכנו הלוהט והפופולרי פותח את העונה עם אירוע ממושך של 12 שעות, מהשקיעה ועד הזריחה.

באירוע הפתחי תנגן קרליטה אחת היוצרות המוכשרות בסצנה, שהתחילה את דרכה בטורקיה והתפוצצה חזק אל לב הקונצנזוס האלקטרוני הגלובלי. לצידה ינגן אנד פריינדס שהסטים שלו הם מסע שמשלב תשוקה ומקצבים שבטיים שלוקחים את החוויה המוזיקלית צעד אחד קדימה. את האירוע יחזקו הדיג'ייז הישראלים פאנקמל, קלאב קומבט, עומר תיר ואוהד ברוך.

צילום: אלברט ללמייב

מגה טיקטס, טכנו ארט, תל אביב טכנו, ו- AAA Entertainment מציגים: Layla Benitez

מתי? 6/04/2023, 22:00.

איפה? מועדון המייז, השרון 12, תל אביב.

מה בתוכנית?

הכוכבת הבינלאומית לילה בניטז נוחתת בישראל. בשנה שעברה היא הוכתרה על ידי המגזין הבריטי הנחשב דיג'יי מאג, בתור הכוכבת העולה של השנה, ובפסח הזה היא תביא לתל אביב את הוייב הצבעוני של מיאמי. במסגרת האירוע יחגוג יניב אמריו 20 שנות פעילות בחיי הלילה עוד ינגנו: מייד אין TLV, הארד טו טל, אוריה קלפטר ועוד.

צילום: אינסטגרם

לוסט פרינקוונסיז בישראל



מתי? 10/04/2023, 17:30

איפה? מועדון השלוותה, תל-אביב.

מה בתוכנית?

אחד הדיג'ייז המצליחים בעולם, שאחראי על להיטי ענק כמו "Are You with Me" ו-"Reality" חוזר לישראל - וינגן בחג הקרוב במועדון השלוותה.

HERNAN CATTANEO Sudbeat Argentina

מתי? 11/04/2023, 23:00.

איפה? מועדון הגגרין קיבוץ גלויות 13, תל אביב.

מה בתוכנית?

Beat Boutique ו- Moments מארחים את הפנומן, הלייבל בוס ואחד מענקי המוזיקה האלקטרונית העולמית שוב. באירוע עם 2 רחבות ומעטפת מקומית. ״מומנטס״ הינו מותג המסיבות הבינלאומי של גיא מנצור שהשנה הפיק מסיבות בשלל ערים ולוקיישנים בינלאומיים ונחשב לאחד מהליינים המובילים בעולם'עם חיזוק מקומי של ביט בוטיק הלייבל הישראלי של' דיג’יי זומבי ויהודה נרקיס ממקימי ״טרה״ ושלא מזמן אירחו את דיג'יי סשה. ינגנו בנוסף: גיא מנצור, יהודה נרקיס ועוד.

BIZZARO PASSOVER

מתי? 06/04/2023, 23:00

איפה? על הגג של מלון סלינה ביץ', תל אביב.

מה בתוכנית?

ביזארו מותג מסיבות ההאוס יוצא לאירוע בקונספט יום ספורט של הסבנטיז בגג של הסלינה. המקום מציע את חלל המרפסת שנותן אווירת לאונג׳ ומינגלינג עם מוזיקה שמכניסה לקצב של ספורט ולוייב של הסבנטיז;

חלל בוילר רוף, בו ינגן רינה לייב של 3 שעות, עם חלונות פנורמיים שיראו בהם את השקיעה ואת הים התיכון; ורחבת קלאב סגורה שמרימה את הוייבים שם ינגנו מוזיקת האוס, פאנק, דיסקו אול נייט. על העמדה: עופרי גופר, אורון קיי בק טו בק שפילמן, הרמטיקו, דניאל אלפסי, נועה הולצמן ויותם נדב.

צילום: אריאלה אפללו

ספוטניק Spring Fair

מתי? 08/04/2023, 13:00.

איפה? אלנבי 122, תל אביב

מה בתוכנית?

יום שבת שמשי של חול המועד, והיריד של הספוטניק חוזר במהדורת חג. מגוון דוכנים שווים של פרטי וינטג׳ ויד שניה שיחדשו לכם את הארון לקראת הקיץ, פריטים יחודיים, תכשיטים, אמנות, מוזיקה, ואפיקומן שווה במיוחד - בואו מוקדם וחפשו ברחבי החללית.

מסיבות פסח בצפון

הורייזן פסח פסטיבל

מתי? 10/04/2023, 18:00.

איפה? מועדון השלוותה, תל-אביב.

מה בתוכנית?

פסטיבל ההורייזן חוזר למהדורת פסח אחרי ההצלחה של אירוע פורים האחרון. הפסטיבל מציע חוויה אלקטרונית בעמק עטוף עצים והרים שבצפון הארץ מהלילה החשוך עד עלות השחר. המתחם כולל 2 במות ענק כשבהם יתארחו 14 אמנים מהטופ הישראלי. בהפקה מבטיחים פירוכטניקה, תאורה ומייצגים ברמה עולמית. ינגנו: רד אקסס, אדם טן, קינו טודו, נויה, עומרי., קאלב דה קומבט, מורלי, מילרו ועוד.

פק"ל שישי X לופט 124

מתי? יום רביעי, 5/4/2023.

איפה? מועדון הלופט 124, חיפה.

מה בתוכנית?

ליין המיינסטרים המדובר בצפון פק"ל שישי מגיעים לעשות סדר במועדון הלופט 124 למקדש של הכרמל בערב של 2 רחבות. רחבת מיינסטרים ורחבת טכנו שיהיו פעילות עד שעות הבוקר. על העמדות: דין גפני, סתיו סולימני B2b עילאי דוניו.

