"למטבע יש שני צדדים. לאמת יש צד אחד": בן אל מגיב לחשיפת ההודעות ששלח לסטטיק. אמש (ראשון) נחשפנו להודעות שבן אל שלח לסטטיק רגע לפני שהצמד התפרק סופית בפרומו לסרט "לירז - סטטיק חושף הכל" (שלישי, אחרי החדשות, קשת 12), והיום בן אל מגיב בסטטוס באינסטגרם שלו בטענה שזו לא התמונה המלאה.

סטטיק הגיב בסטטוס משלו זמן קצר לאחר מכן: "Be carefull what you wish for" עם אמוג'י צוחק. אגב, אל תמהרו לחפש את הסטטוסים באינסטגרם, זה מופיע רק אם אחד מהם עוקב אחריכם.

חשיפת ההודעות כאמור הגיעה כחלק מפרומו לסרט של סטטיק, במהלכו ישב מול המצלמה וידבר על שתי הפרידות הגדולות שעבר בשנה האחרונה: מבת הזוג שרית פולק ומבן אל תבורי. הפרומו לסרט שעלה הערב - נותן הצצה לחלק מהחומרים שנחשפו, ביניהם גם הודעות שקיבל מבן אל. הפרידה שהדהימה את התעשייה | צילום: מתוך "לירז", קשת 12

בהודעות שסטטיק חושף בן אל כותב לו: "אהוב ליבי, עברנו תקופה מטורפת של שנים מטורפות פה בישראל, אני החלטתי עם עצמי, שגם אם אני יוצא מהבולשיט הזה וגם אם לא אני טס איתכם ונשאר בארה"ב. אני עושה רילוקיישן אני אגור עם דני, אעשה שם חפלות בקטנה כדי להתקיים, אשקיע את הכסף שלי נכון שם ואתקדם. בלי קשר אמשיך לעבוד על הפרויקט עם סבן שם וכנראה זו הדחיפה שהיית צריך כדי לתת שם בראש, שתדע ומקווה שלא תכעס, מאחל לך את מלוא ההצלחה פה בארץ המחורבנת הזאת".