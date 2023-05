אחרי הפרסום הראשון ב-mako על חילופי האשמות כבדים בין סביבתו של מושיקו מור לסביבתו של ליאור נרקיס, נראה כי היחסים בין השניים מתחילים להסתדר. מור שם את המלחמה עם נרקיס בצד והגיע אמש (שני) לאירוע בר המצווה של בנו של נרקיס באווניו, חגיגה אליה הגיעו כל החברים הטובים של נרקיס: איתי לוי, אייל גולן, עדן בן זקן, מאור אדרי ועוד. אם זה יימשך כך, יש סיכוי ששוב נראה את השניים עומדים יחד על אותה הבמה.

ההדלפה של בעלה של עדן בן זקן

לרוב, כששירים "דולפים" לרשת לפני תאריך היציאה, זה נעשה על ידי גורמים לא רשמיים. כאן זה לא המקרה. שוקי ביטון, בעלה של עדן בן זקן, לא מחכה לצאת האלבום החדש שלה "7" שצפוי לצאת בקרוב. במקום לחכות או להתמודד עם הדלפות, ביטון העלה לסטורי שלו טעימה מאחד השירים של בן זקן והוסיף: "הדלפתי לך בסטורי הזה בקטנה שיר מהאלבום. מחילה, לא מתאפק, מכור אליו ואלייך". למרות שהסיכוי שבן זקן לא ידעה על ההדלפה הוא קלוש, זו עדיין הדלפה שעושה לכולם חיים מאוד קלים.

מה אלי חולי איבד במקסיקו?

לא בכל יום זוכה זמר ישראלי להופיע מול 40 אלף, בטח שלא במקסיקו. מצד שני, לא כל אחד הוא אלי חולי. חולי התארח בהופעה של די ג'יי כרמין מההרכב Tale Of Us. מעבר למעמד המרגש, חולי חשף שני שירים אותם ישחרר לרדיו בקרוב. הראשון - We Don't Follow והשני - Who I Am.



אליעד נחום משיק

לאליעד יש אלבום חדש, "בין עולמות", שאת שחרורו חגג עם חבריו הטובים: צביקה הדר, גלית גיאת, רוני דלומי, אלה לי, רביב כנר ועוד. הבוקר (שלישי) נחום שחרר את האלבום המדובר, שכולל 12 שירים שכוללים שני שיתופי פעולה. הראשון: "חמסה" עם פלד, השני: "פה" עם מטרו דה סבאג'. בין היוצרים איתם עבד על האלבום היו אבי אוחיון, מתן דרור, רותם חן וסהר טוויטו. השקת האלבום החגיגית והגדולה תערך במופע ההשקה ב-2 בספטמבר בלייב פארק, במופע עליו עובד נחום בתקופה האחרונה.



היועצת הפרלמנטרית של לפיד עם שיר חדש

אריאל סגל, יוצאת "הכוכב הבא", עובדת כיועצת הפרלמנטרית של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, אבל היא לא נותנת לעבודה להפריע לה בדרך לקריירה מוזיקלית. סגל שחררה לאחרונה את הסינגל האחרון שלה - "אם אין לך כסף", הסינגל האחרון לפני יציאת האלבום אותו כתבה, "תראי אותי", שצפוי לצאת בקרוב.



לא רק מפיק

רון ביטון הוא מזמן לא רק מכונת להיטים שמייצרת שירים לנועה קירל, איתי לוי, עדן חסון, אלה לי, מאיה דדון ונוספים. אחרי שהוביל קמפיין לרשת הגלידריות "גולדה", רון ביטון סגר שיתוף פעולה נוסף. ביטון חבר לחברת Avis בקמפיין חדש יחד עם סתיו בגר והזמר אושר ביטון, שעמלו יחדיו על שיר עבור קמפיין של החברה.

השינוי של נסרין

נסרין קדרי, שעוד רגע תפזז על המסך שלכם ב"רוקדים עם כוכבים", הופיעה בחגיגות האליפות של מכבי חיפה. ההופעה התקיימה ימים ספורים אחרי שהוציאה את "שיהיה לך נוח לגדול", שהוציאה בעקבות בקשות הצופים של "נסרין אגדה". במהלך ההופעה ביצעה הזמרת את הלהיט שלה "חביב אלבי" שכולל התייחסויות רבות לעיר תל אביב. כשקדרי שמה לב שהאוהדים לא משתגעים על ההתייחסות לתל אביב, שינתה את מילות השיר כדי שידבר על חיפה. יצירתי.



אלבום בכורה לאברי ג'י

אברי ג'י, מהרכב ההיפ הופ פלא אוזן, מוציא אלבום בכורה בשם "אברא כדברא". האלבום, שיצא מוקדם יותר החודש, מוקדש להוריו המנוחים של אברי וכולל כמה מהשמות החמים ביותר בהיפ הופ: כהן, טדי נגוסה, ג'יי למוטה ועוד. הסינגל המוביל של האלבום, "תני לי לאהוב אותך", כולל את נגוסה ואת הזמר אברהם טשומה.