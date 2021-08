ספוטיפיי מפרסמת היום באופן רשמי את שירי הקיץ של 2021 (29 במאי ועד ה-22 באוגוסט). לפי נתוני ההאזנות של שירות ההזרמה השיר שהישראלים האזינו לו הכי הרבה הקיץ היה "בית משוגעים", של רן דנקר. בעזרתם של ג'ורדי ורון ביטון, שעבדו איתו על השיר דנקר, כזכור, השיק את הקאמבק, ואם למישהו עדיין היה ספק בהצלחתו, עכשיו הוא מקבל את החותמת הרשמית של להיט הקיץ של 2021.

מיד אחרי דנקר ברשימה, מגיעים נועה קירל ואילן פלד שפוצצו את הרמקולים במצעד הגאווה, אבל לא רק, עם "טרילילי טרללה", שהפך מהר מאוד להמנון הלא רשמי של אירועי הגאווה השנה. את "טרילילי טרללה", הפיק ניצן קייקוב (K-KOV) וגם כאן רון ביטון היה אמון על הכתיבה ביחד עם פלד, קירל וקייקוב.

במקום השלישי של רשימת שירי הקיץ, נכנס באופן מדהים למדי שיר שהוא בכלל קאבר ולא יצא השנה - "Beggin" של הלהקה האיטלקית זוכת האירוויזיון Måneskin. חברי ההרכב ביצעו את השיר בזמן שהשתתפו באקס פקטור איטליה בשנת 2017.

למקום הרביעי נכנס "גדל לי קצת זקן", שיר שלא בהכרח מתאים לאווירת ההרמות של העונה החמה, אבל מתברר שעדן חסון מסוגל לנצח גם את עונות השנה. השיר החמישי שהישראלים שמעו הכי הרבה בקיץ האחרון הוא גם שיר שמגיע אלינו מעבר לים, הפעם מארה"ב, "good 4 u" של אוליביה רודריגו.

השיר הראשון של עומר אדם ברשימה הוא "פרצופים", שהקליפ שלו צולם בדובאי, שהגיע למקום 15. סטטיק ובן אל ששחררו את אלבום הבכורה שלהם השנה, דורגו על ידי ההאזנות של הישראלים במקום ה-7. תוצאה שהפתיעה הייתה "מועבט", השיר לרגעים לא היה אפשר להתחמק ממנו, והגיע למקום ה-19.

להיט מסיבות נוסף שאי אפשר היה להתחמק ממנו העונה הוא היה "The Business" של טייסטו הוותיק שהגיע למקום ה-18. חמישה זמרים וזמרות שהצליחו להתברג פעמיים לרשימה של 20 השירים המואזנים ביותר בספוטיפיי בקיץ הנוכחי הם עדן חסון, נועה קירל, עדן בן זקן, עומר אדם ורביב כנר.

השירים המואזנים ביותר בישראל בקיץ 2021

1. בית משוגעים - רן דנקר

2. טרילילי טרללה - נועה קירל ואילן פלד

3. Beggin' - Måneskin

4. גדל לי קצת זקן - עדן חסון

5. good 4 u - Olivia Rodrigo

6. MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

7. אפס מאמץ - סטטיק ובן אל

8. סיבת הסיבות - ישי ריבו

9. שקיעות אדומות - עדן חסון

10. Astronaut In The Ocean - Masked Wolf

11. ברחובות של תל אביב - עדן בן זקן

12. רסיסים - רביב כנר

13. רוצה שלום - רביב כנר

14. Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) - Justin Bieber

15. פרצופים - עומר אדם

16. יהלומים - BLING BLING - נועה קירל

17. השמיים נעולים - Doli & Penn

18. The Business - Tiësto

19. מועבט - עדן בן זקן

20. פסקול חיי - עומר אדם

השירים המואזנים ביותר בעולם בקיץ 2021

1. good 4 u - אוליביה רודריגו

2. Beggin - מונסקין

3. Todo De Ti - Rauw Alejandro

4. MONTERO (Call Me By Your Name) - ליל נאס אקס

5. Kiss Me More - דוג'ה קאט וסיזה

6. STAY - ג'סטין ביבר ודה קיד לארוי

7. Yonaguni - באד באני

8. Bad Habits - אד שירן

9. Butter - ביטיאס

10. Levitating - דואה ליפה ודה בייבי

11. deja vu - אוליביה רודריגו

12. I WANNA BE YOUR SLAVE - מונסקין

13. Peaches - ג'סטין ביבר, דניאל סאזר וגבעון

14. traitor - אוליביה רודריגו

15. Qué Más Pues? - ג'יי באלווין ומריה בקרה

16. “Save Your Tears (רמיקס) - דה וויקנד ואריאנה גרנדה

17. drivers licence - אוליביה רודריגו

18. happier - אוליביה רודריגו

19. Leave The Door Open - ברונו מארס ואנדרסון .פאאק - סילק סוניק

20. Astronaut In The Ocean - מאסקט וולף

הפודקאסטים המואזנים ביותר בישראל בקיץ 2021

1. אחד ביום

2. שיר אחד

3. חיות כיס

4. תחושת בטן

5. חושבים טוב

6. The Joe Rogan Experience

7. חור בהשכלה

8. הפודיום

9. פסיכולוגיה, מדיטציות & NLP

10. הכותרת