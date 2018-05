שנה חלפה מאז שהזמר הפורטוגלי סלבדור סובראל ביצע את הבלדה "Amar Pelos Dois" באירוויזיון 2017 והעניק למדינתו את זכייתה הראשונה בתחרות. בראיון שלו לקראת אירוע הגמר של התחרות השנה, הזוכה החליט ללכלך על המתמודדים של השנה, ובראשם נטע ברזילי.

כשנשאל אם הספיק להאזין לשירי האירוויזיון, סלבדור ענה: "לא, אני רק מכיר את השירים של פורטוגל ויוון כי יוטיוב הכריח אותי לצפות בהם. יוטיוב היה בטוח גם שאני ודאי אוהב את השיר הישראלי. הקלקתי על ההצעה ואז התחיל שיר נורא". הוא המשיך: "למזלי, השנה אני לא חייב להאזין לשירים. בשנה שעברה אמרו לי אנשים שבגלל שזכיתי התחרות תשתפר. אני לא חושב כך".

Sending only love to Salvador, and to all artists of all genres pic.twitter.com/mcGHpIXTNz