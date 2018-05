נטע ברזילי שרפה את הבמה בחזרה הגנרלית

אמש התקיימה החזרה הגנרלית בה השופטים ברחבי אירופה ואוסטרליה נותנים את הניקוד שלהם שמהווה 50 אחוזים מהתוצאות מחר בערב. הדעות חלוקות לגבי מי שיניף מחר את הגביע והמאבק כרגע, כפי שאומרים אתרי ההימורים, הוא בין ישראל לקפריסין שאמנם כבר כמה ימים מובילה אך הפער מצטמצם מידי שעה. אז מה היה לנו? 26 שירים שרובם באמת לא מעניינים. לא משנה מי ינצח מחר אבל די ברור לכולם שהשנה התחרות חלשה מאוד מבחינת השירים שרובם ברמה בינונית ומטה. ההופעה של נטע טובה מאוד. הסיבה שנטע ירדה בהימורים היא פשוט שהקליפ יותר טוב מההופעה אך לא נשכח שרוב המצביעים באירוויזיון עצמו לא ראו את הקליפ. נוסיף את העובדה שאחרי שהתחרות התקיימה במדינות כושלות כלכלית ואיגוד השידור האירופי נאלץ להזרים סכומי כסף גדולים על מנת שהתחרות תתקיים כסידרה, הם מעוניינים ששנה הבאה ניפגש במדינה שיכולה לעמוד בהפקת האירוע וישראל היא היחידה בראש טבלאות ההימורים שמסוגלת לעשות זאת. ישראל, ערה? היתה לנו חזרה גנרלית מושלמת. תישנו טוב כפרה עליכם , כי מחר בלילה וואי וואי מה מחכה לנו... לילה טוב מליסבון ������ Posted by Doron Medalie on Friday, May 11, 2018 קולות נוספים התווספו לישראל ביומיים האחרונים אחרי שזוכה התחרות בשנה שעברה יצא בפומבי נגד השיר של ישראל והחלום של הרבה אנשים הוא לראות אותו אוכל את הכובע ונאלץ לתת את הפרס לנטע בסוף הערב. בואו נתעכב רגע על אלני מקפריסין. השיר, שאין ספק שהולך להיות להיט הקיץ הקרוב מבוצע ומצולם בצורה מעולה והיא נוטפת סקסיות מתפרצת אבל עדיין, השיר עצמו וכן ההופעה הבימתית שלו לא עדכניים לשנת 2018. קפריסין תנצח מחר את הצבעת הקהל ללא ספק אבל צוותי השיפוט המקצועיים לא יפרגנו לה ככה. הולכת לקחת את המקום הראשון? נטע ברזילי | צילום: שני נחשוני, כאן 11 בגזרת השופטים אני מהמר שהניצחון שלהם ילך דווקא לגרמניה. מייקל נותן ביצוע מרגש לשיר מופלא עם מסך גדול שנותן אנימציה מתאימה וכל החבילה הזאת היא כדור של שלמות מרשימה אבל השיר לא מקפיץ וכאן הקהל בבית לא יפרגן לו. ישראל תגיע למקום השני גם בקהל בבית וגם בצוותי השיפוט ובגלל שלא יהיה קונצנזוס על המקום הראשון נטע צפויה לדעתי לעקוף את כולם ולהיות זו שתניף את הגביע בסוף הערב בדיוק כפי שקרה לפני שנתיים בשטוקהולם. באירוויזיון 2016 אוסטרליה ניצחה בצוותי השיפוט ובקהל הייתה מקום רביעי. רוסיה ניצחה בהפרש ענק את הצבעת הקהל אבל השופטים דירגו אותו במקום השביעי מה שסלל את הדרך לניצחון לג'מאלה מאוקראינה שהגיעה למקום השני בשני המוקדים. זה מה שיקרה היום, ובשנה הבאה ניפגש בישראל אמן. גמר אירוויזיון 2018, היום (שבת) בשעה 22:00 ב"כאן" תאגיד השידור הציבורי {title}





