עדי אולמנסקי הותקפה על ידי אלמונים

יום טראומתי במיוחד עבר על הזמרת עדי אולמנסקי, שהותקפה היום (ה') בשעות אחר הצהריים על ידי כחמישה נערים כבני 14 בזמן שרכבה על קורקינט בפארק הירקון שבתל אביב. בפוסט שהעלתה לעמוד הפייסבוק שלה, מבקשת אולמנסקי את עזרה הקוראים באיתור אותה חבורת אלמונים, בתקווה שתוכל להגיש תלונה במשטרה לאחר שהטרידו אותה, ירקו עליה ואף הרביצו לה. "בסביבות השעה 16:45 נסעתי לי לתומי על הקורקינט שלי בשביל האופניים של פארק הירקון, מכיוון רמת החייל לצפון הישן", משחזרת הזמרת את המקרה, "בשלב כלשהו בדרך (כשעברתי את בית הקפה 'הפינה הירוקה') ראיתי חבורת נערים לובשים שחור, כולם על אופניים חשמליים, הם צעקו 'הנה הנה תעצור את זאתי!' (לא הבנתי אם הם מתכוונים אליי או למישהי אחרת). "הם נסעו לכיווני, סגרו עליי מכל הכיוונים עם האופניים החשמליים שלהם, והתחילו לצרוח עליי להראות רשיונות. שאלתי מה הם רוצים ממני, ובתגובה אחד מהם נתן לי יריקה לפרצוף. ניסיתי לברוח עם הקורקינט אבל זה כנראה לא הספיק להם לירוק לבחורה בפנים, אז הם נסעו אחרי במהירות מטורפת, נצמדו אליי ואחד מהם התחיל להרביץ לי ולהוריד לי כאפות בזמן שאני נוסעת. כמעט עפתי מהקורקינט וניסיתי לעצור מהבהלה, שעוד רגע אמרח שם על השביל. צעקתי להם 'אתם לא מתביישים? חבורה של בנים תוקפים בחורה?!', אבל הם ברחו על האופניים שלהם. "הייתי בשוק. לא חוויתי תקיפות והתנהגויות כאלה מאז שעברתי לתל אביב (במבשרת ובירושלים החרא הזה קורה על בסיס שבועי לצערי). פרצתי בבכי, בעיקר מההלם, והתקשרתי לספר לחבר שלי על מה שקרה. הוא יצא מיד מהעבודה והחליט לנסוע למקום שבו זה קרה. המשכתי ברגל הביתה עם הקורקינט ואז נתקלתי בהם שוב. הם עברו לידי ושטפו אותי בשלל קללות וגידופים, ופרצתי שוב בבכי מהפחד שהם יעשו לי משהו שוב. "חבר שלי הצליח למצוא שניים מהם - הם התחילו לבכות כשהוא רק פנה אליהם ואמרו לו מה השם של הבחור שפינק אותי במכות. הם סיפרו לו שהם תקפו עוד מישהי ולקחו לה את המפתחות. סיפרו שהם מפתח תקווה. מה אגיד לכם. ילדים מקסימים, מלח הארץ". בשיחה עם mako מוזיקה, אולמנסקי מתארת את תחושת חוסר האונים שהציפה אותה. "הייתי לבד, אף אחד לא היה במקום לעזור לי. לא הבנתי מה קורה. הם חסמו את דרכי בלי שום סיבה, הקיפו אותי מסביב. פחדתי שהם יפגעו בי פיזית, ובמזל הצלחתי לברוח. אבל אז אחד מהם התחיל לנסוע אחריי ולהיצמד, והרגשתי ממש כמו בסרט אימה. הרגשתי כאב חזק, הוא נתן לי מכה ביד והיה יכול גם לדקור אותי". View this post on Instagram A post shared by ADI (@adiulmansky) on Apr 15, 2019 at 2:21pm PDT לדבריה, היא תיעדה את החשוד בטלפון הסלולרי ולקחה את פרטיו, והיא מתכוונת להגיש בשעה הקרובה תלונה בתחנת המשטרה. "אסור שהם יסתובבו חופשי וימשיכו לתקוף אנשים, בטח כשאני יודעת שהם תקפו עוד צעירה. זה היה אירוע מפחיד ואני מקווה שהמשטרה תעצור אותם. היום זה אני - מחר הם יתקפו מישהי אחרת" {title}





