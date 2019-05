שנה אחרי שזכתה בתחרות האירוויזיון עם "TOY" וחודשים ספורים אחרי שכבשה את מצעדי ההשמעות פעם נוספת עם הלהיט "BASSA SABABA", נטע ברזילי משחררת את הסינגל השלישי שלה - "Nana Banana". את השיר נטע כתבה והלחינה יחד עם סתיו בגר (ששותף ליצירת שני להיטיה הקודמים) ונתן גושן.

את "Nana Banana" נטע תבצע במהלך אירוע הגמר של האירוויזיון, שיתקיים ב-18 במאי בגני התערוכה בתל אביב.

מילים:

I was sitting all day long in my pajama

Eating peanut butter jelly with my mama

Always fighting with myself just for the drama

For the drama

For the drama

I see pushi pushi people all around now

But my belly belly’s telling me to run now

They keep asking me to shine just like the sun now

Like the sun now

But I don’t wanna

Baby it’s so comfortable

In my bubble I stay

Always running away

Cuz baby it’s so comfortable

They keep calling my name

I’m not hearing nothing

NaNa BaNaNa I do what I wanna

I keep picturing myself as if I’m rising

And I’m Fanta Fanta Fanta fantasizing

Boy I take my time I’m not apologizing

Clock goes ticki tack on my belly on my back

Baby it’s so comfortable

In my bubble I stay

Always running away

Cuz baby it’s so comfortable

They keep calling my name

I’m not hearing nothing

Cuz baby its so comfortable

Baby it’s so comfortable

Don’t save me,

If you see me sleeping don’t wake me

What you doing lately don’t ask me

you think I’m wasting my time

מילים ולחן: נטע ברזילי, סתיו בגר ונתן גושן | הפקה מוזיקלית: סתיו בגר