"שוב, יהודים לא נחשבים": נועה תשבי יוצאת נגד ריהאנה זמן קצר לאחר הופעת הקאמבק ההיסטורית שלה בסופרבול 2023. תשבי יצאה נגד הבחירה של ריהאנה לבצע דווקא את All Of The Lights שיצא כחלק מהאלבום המצליח של קניה, אחרי האמירות האנטישמיות שלו במהלך השנה.

"אז חשבתי על משהו, ואני לא אכנס לזה יותר מדי כי זה לא יעזור",אמרה תשבי בהתחלה ואז פירטה: "לריהאנה יש כל כך הרבה להיטים, היא הייתה חייבת לבצע שיר של קניה? היא הייתה חייבת? כי אם כוכב פופ היה אומר שהוא היה מבצע 'דף קון 3' על כל מוצא אחר הם היו מבוטלים ולא מושמעים על בסופרבול. אז כן, שוב, יהודים לא נחשבים - הם פשוט לא".

הציוץ של תשבי מהר מאוד הגיע לעמודי המעריצים של קניה בטוויטר ואלה הגיבו בחזרה: "גברת, קניה מעל 'ביטולים'" ו"האמת שהיא ביצעה שני שירים שלו". לא בטוח שהמעשה של תשבי ישיג את תשובה שחיפשה (או שכן?) כי רבים מהציוצים טענו שהיא מתקרבנת וחלק כינו אותה "קרן", שם של אמריקאית לבנה שהפך לגנאי בשנים האחרונות באמריקה הצפונית.