הופעה של ישי ריבו בעיירת הנופש אוונטורה שבפלורידה, הופסקה על ידי שוטרים והזמר הורד מהבמה בזמן שהוא מבצע את "הלב שלי". סרטונים מההופעה רצים בשעות האחרונות על ידי הקהל שנכח במקום.

"הוא הופיע 45 דקות - 45 דקות קסומות - ואז הורידו אותו", צייץ אחד מהמעריצים שנכחו בקהל בהופעה ב-Turnberry Isle Country Club. לפי הקהל שנכח במקום ההופעה הופסקה בגלל רעש, אך עוד לא ברורה הסיבה באופן רשמי.

תגובתו של ישי ריבו טרם התקבלה ותובא כשתתקבל.

HAPPENING NOW: Police shut down the @IshayRibo concert in Aventura pic.twitter.com/HUMhWUEkBa

We had a magical time at the @IshayRibo concert tonight.



Don’t let social media fool you.



Uplifting songs with an unbelievable person. pic.twitter.com/Ic5d6TK8ea