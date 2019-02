קובי פרץ ואמרגנו מאיר נחמני הודיעו השבוע על סיום העבודה המשותפת ביניהם. על פי מקורבים, השניים נפרדו בטונים צורמים ואף החלו בהליך משפטי. "מאיר החליף לקובי את קוד האינסטגרם ועצר לו את ההתכתבות מול המעריצים. זה שבר את קובי. הוא מאוד כועס ולא מוכן לדבר עם מאיר", מספר אותו מקור. השניים החלו לעבוד ביחד לפני כ-7 שנים, כשפרץ נפרד מיוחאי יעיש, אמרגנו הקודם, שהספיק לעזוב את הארץ עם משפחתו ולהפוך לעד המדינה שהכניס את קובי לכלא. "מאיר תמך בקובי בתקופה הכי קשה שלו. כשקובי נכנס לכלא, שמר לו על הקריירה ודאג שקובי לא יעלם. הפרידה ביניהם מאוד מפתיעה אותי", מספר חבר נוסף. בשיחה אישית עם פרץ, ביקש הזמר שלא לדבר על הנושא, "מעדיף לשמור את הכביסה המלוכלכת בבית". על פי מפיק בכיר, שמקורב לפרץ, נאמר שהזמר שוקל את צעדיו בגלל ניסיון העבר. "הסטירה שהוא חטף מיוחאי, הכלא ובכלל כל המשפט שהוא עבר, הוא נושך את השפתיים שלו ומשתדל להימנע ממלחמה עם נחמני. הוא אוהב את מאיר, אבל לאחרונה יש הרבה רע וכעס בין השניים, וזה לא הולך להיגמר בקרוב".

"קובי הזמין את מאיר לישיבה וביקש שיחתום לו על פריסת החוב. מאיר סירב ללכת בדרך של קובי וכך התחיל הסכסוך. מאיר שינה לקובי את הסיסמא לאינסטגרם, שזה כלי עבודה מאוד חשוב עבורו. זה פירק אותו. פה זה כבר עבר משלב של 'איך לסלוח וליישר הדורים', ל'נחמני ישלם את כל החוב ובגדול'". בשיחה ראשונית איתו, נחמני הודה בסיום העבודה עם קובי, אבל נמנע מלהתעמק בנושא. "נפרדנו, ומקווה מאוד לסיים את הוויכוח בצורה מכובדת". השקט של נחמני על פי מקורבים נובע בגלל נושאים כספיים שלו מול פרץ, שלפי מקורבים חייב לקובי לא מעט כסף. "קובי הלווה למאיר הרבה מאוד כסף לפני חמש שנים ועכשיו קובי מעוניין לפרוע את החוב". בכמה כסף מדובר? "בסביבות 4 מיליון שקל, ויש גם דירה בבת ים שהוא חייב לקובי". בסביבתו של נחמני לא קשה לראות את האכזבה מפרץ. "מאז שקובי השתחרר, עלה לו השתן לראש. עם כל הכבוד, מה פתאום הוא רוצה לשנות את החוזה אחרי 7 שנים? זה לא מקובל על מאיר", כך מגיבים בסביבתו. הם טוענים גם כי מעולם לא היה חוזה בין השניים, אלא לחיצת יד. הם עבדו 30 לאמרגן ו-70 לזמר. נחמני, שהחל את דרכו בשנות ה-90 כשניהל את עופר לוי, נחשב לאיש חזק מאוד בשוק ולאדם שאינו פראייר. "מאיר זה לא יוחאי יעיש", מוסיף אותו מקורב, "הוא לא ילשין או יפגע בקובי, אבל גם לא יוותר. אם הוא חייב לקובי הוא ישלם לו ואם קובי חייב לו, קובי ישלם. למאיר לא חסר כסף, יש לו הרבה עסקים". בן משפחה של פרץ מסר: "קובי אוהב את מאיר ויש לו הרבה כבוד כלפיו. הוא בחיים לא ירק לבאר ששתה ממנה. כשהוא יפתח את פיו, התקשורת תהיה בהלם". עוד התעקש בן משפחתו של פרץ שאבדוק מול נחמני "מדוע החליף את הסיסמא לאינסטגרם של קובי? מדוע הוא פגע בכלי העבודה שלו?". על כך מאיר ענה: "חשבון האינסטגרם הזה לא אישי שלו, זה חשבון שאני פתחתי", אחר כך הוסיף, "זה לא הזמן לכתבה". לפי גורמים יודעי דבר, השבוע צפויה להתקיים ישיבה מכריעה של קובי עם עורכי הדין, כהמשך ישיר למפגש שהתפוצץ לפני מספר ימים. הישיבה עשויה להכריע על הפרשה ובמידה והשניים לא יסתדרו, נראה שקובי יחזור בקרוב למסדרונות בית המשפט בתל אביב, הפעם כתובע ולא כנתבע. View this post on Instagram A post shared by קובי פרץ-העמוד הרשמי (@kobi_peretz) on Nov 24, 2016 at 3:01am PST מאיר נחמני הגיב: "אני לא חייב לו שקל. הוא חייב לי כסף והכל יתברר בבית המשפט. אני מאחל לו בהצלחה וכמובן אני לא אהיה זה שיעמוד בדרכו". קובי פרץ מסר בתגובה: "אחרי 7 שנים ביחד, החלטנו בצורה יפה לסיים את ההתקשרות הניהולית בינינו. הרגשתי שלאחר כל מה שעברתי, חשוב לי לקחת אחריות בעצמי על הקריירה שלי ולהיות מעורב בכל דבר בה. החלטתי לנהל את העסק שלי כעסק משפחתי לכל דבר, ביחד עם אשתי היקרה ועו"ד מהמשפחה שמלווה אותי. אני נפרד באהבה גדולה ממאיר ומודה לו על כל מה שעשה עבורי לאורך השנים". {title}





