אנשים רבים נתקלנו ביומיים האחרונים בתל אביב בשלט עם כיתוב דרמטי ומסקרן: "נדב אני יודעת שאתה בוגד בי עם אנה. אין לך מה לפנות אלי יותר יאפס! התמונות לא משקרות!!!". הכיתוב לווה בקוד QR, אבל מי שהסתקרן וטרח וסרק אותו הגיע לא לנדב ולא לאנה, ולא לתמונות, אלא לשיר: In The Wild, שיר של היוצר הישראלי ג'יגי. בראיון עם mako מספר המוזיקאי על המהלך.

"אין נדב ואין אנה", מודה ג'יגי, שמסרב לחשוף את שמו האמיתי. "זה שיר שהוצאתי לפני ארבעה חודשים וכתבתי עוד בקורונה, על הדייט הכי גרוע שהיה לי. הבחורה הגיעה מסטולה לדייט, תוך כדי הדייט מישהו התקשר ואמר לה שיש מסיבת טבע והיא אמרה לי 'אני שנייה עושה טלפון'. הטלפון הזה נמשך שעתיים, ניסתה לברר מי ייקח אותה למסיבה. אני עד הדייט הזה הייתי נעול עליה חודש, הייתי בטוח שאני הולך לפגוש את אשתי", הוא משחזר.

התוצאה היא קטע אלקטרוני בשם In The Wild, שבקליפ שלו מופיעה ג'וליה שחר מ"רוקדים עם כוכבים". "כל מה שאת רוצה זה לרקוד בטבע, אם את רוצה אני יכול לתת לך טרמפ", שר ג'יגי', בתרגום חופשי לעברית, בפזמון השיר. In The Wild, הוא מספר, היה מוכן כבר 3 שנים. באותה תקופה התחיל לעבוד עם אשר סוויסה (סקאזי). "היה לנו טראק משותף, וחשבתי לעצמי שברגע שהוא יוציא אותו אני אוציא את השיר שלי, לרכב על ה'הייפ'", משחזר ג'יגי. אבל ההייפ, כך מסתבר, הוא סוס שקשה לעלות עליו.

"בלוגים כתבו על השיר, סבבה, פה שם, לא הייפ יותר מדי. אפילו לא השמעות מינוריות. הייתי בדיוק בהודו. אמרתי לעצמי, טוב, אני חוזר לארץ, ונראה אם אני משקיע בזה או לא", המוזיקאי מספר. "חבר שלי לי סרטון של מישהו עושה טריק דומה ב-LA, עם השלט. אמרתי באותו רגע, על הזין שלי, אני לא חושב על זה. ופשוט שלחתי לבית דפוס את הPDF, אמרתי להם אני צריך את זה עכשיו ב-1,000 עותקים, כמו מפגר".

הדף עם הכיתוב הפרובוקטיבי וקוד ה-QR נתלה באינספור עותקים ברחבי העיר בלילה שבין ראשון לשני, ולמרות שהיוצר התל אביבי לא בטוח עדיין מה התוצאה וכמה האזנות הוא הרוויח מהתעלול הזה, הוא אופטימי. "ראינו עשרות אנשים סורקים את זה כמו תודעת עדר מדהימה", הוא אומר. "אנשים כותבים לי באינסטגרם אחרי שראו את זה, מה שבאמת מעניין אותי זה שהמוזיקה תגיע לאנשים. רוב התגובות היו צחוקים וכיף וזה גם המטרה שלי, לא בא לעצבן אף אחד, מקווה שמשטרת תל אביב לא תצא לחפש אותי", הוא צוחק.

לישראל הוא חזר רק לפני שבועיים אחרי תקופה ממושכת בהודו. לפני קרוב לשנה תכנן לעזוב את הארץ לטובת ברלין, עם טיסה בכיוון אחד שתוכננה ל-9 באוקטובר. "חברה טובה והמורה שלי למוזיקה נרצחו שניהם בנובה", הוא מספר. "החלטתי להישאר. הטיסה יצאה אבל אני לא עליתי עליה, ויתרתי על הדירה שלי בברלין והתנדבתי 3-4 חודשים. עכשיו כשחזרתי לארץ אני ברבאק של לעשות דברים", הוא מסביר.