מסיבת הענק לעובדי חברת הפינטק ראפיד נערכה אמש בשני לוקיישנים מבוקשים בתל אביב כפי שפורסם לראשונה ב-mako מוזיקה, ועל פי הערכות של גורמים המעורים בהפקה, הנהלת החברה השקיעה לא פחות מ-10 מיליון שקלים באירוע.

בין השמות שעלו להופיע במהלך הערב היו כמה מהדיג'אים המבוקשים היום בעולם, מטייסטו ועד מרטין גריקס. כזכור, גם דיוויד גואטה היה צפוי להגיע ולהרים במסיבה, אך אתמול התברר כי גואטה החליט לוותר על האירוע מסיבות אישיות. למרות זאת, ביטולו של הדיג'יי הצרפתי-יהודי לא פגם בהנאה של עובדי החברה שזכו לערב חד פעמי.

את הערב הארוך שהתחיל לקראת השעה 19:00 פתחו דיג'יי איתי גלו ודיג'יי תומר שפר, שקיבלו את הקהל שהגיע לגג עזריאלי לחגוג את החלק הרגוע של הערב. אחריו עלו אחד אחרי השני דיג'יי סקאזי, דיג'יי נרבו, וכוכב הערב טייסטו, שהציג את החלק הראשון בהופעתו וחזר לישראל לראשונה מאז התפרצות נגיף הקורונה. את כל הערב, כך על פי חלק מהאנשים במקום, ליווה אוכל משובח מסוגים שונים, בר אלכוהול עשיר, ועוד לא מעט פינוקים מהם נהנו עובדי החברה.

הסופרסטאר דיג'יי ההולנדי ניגן לא מעט מלהיטיו במהלך האירוע, ביניהם כמובן "The business", שנחשב לאחד מהלהיטים האלקטרוניים הגדולים של העת האחרונה, וגם את "Dont Be Shy", הלהיט האחרון שלו לצד הזמרת הקולומביאנית קרול ג'י, שיר שכובש בימים אלה מצעדים בכל רחבי העולם.

מיד לאחר מכן עברו עובדי החברה יחד עם כל האורחים לחלק המרכזי באירוע שנערך בביתן 1, אקספו תל אביב, שבגני התערוכה, שם עלו שוב סקאזי ונרבו, טייסטו עלה לסט המרכזי של הערב, ומיד אחריו היה זה מרטין גריקס, מאמני ה-EDM הבולטים של התקופה, שגם סיפק את הסט הטוב ביותר של הערב עם שלל להיטים, ביניהם "In The Name of Live", "Animals", ו-'High On Life".

אחרי גריקס עלה על הבמה הדיג'יי ההולנדי המבוקש ארמין ואן ביורן, שהרים את קהל העובדים והאורחים עם סט טראנס משובח, שכלל בין השאר את הלהיט ושיתוף הפעולה שלו עם הצמד הישראלי ויני ויצ'י, "Great Spirit". את הערב ארוך חתמו הצמד הישראלי "אינפקטד מאשרום" שניגנו עד לשעות הבוקר המוקדמות.

בשיחה עם mako מוזיקה אמרו גורמים בתעשיית הפקת האירועים כי עלות אירוע שכזה, שהעבודה עליו נמשכת מספר שבועות, מוערכת בלמעלה מ-10 מיליון שקלים, ובאותם מיליוני שקלים נכלל כמובן התשלום לאמנים הבינלאומיים שעלותם מוערכת ב-2 מיליון דולרים, לא כולל לינה, הטסה ואירוח.

(צילומים: עמרי סילבר וזוהר צלח)