המוות של נשיא איראן אבראהים ראיסי בתאונת מסוק הביא איתו הודעות שמחה, גינויים וגילויי אבל באיראן, וגם תוצאה מוזיקלית מפתיעה (או לא כל כך מפתיעה, בעצם): "הליקופטר", השיר של הזמר הבוסני פזלייה שפרץ לחיינו ב-2021 והפך ל"מימ" אינטרנטי, חזר להיות להיט (בלי קשר ל"טייס המוסד" הנועז, אלי קופטר).

אלו שחגגו את מותו של נשיא איראן, איראנים וזרים כאחד, השתמשו שוב ושוב בפוסטים בטיקטוק, בטוויטר ובאינסטגרם בשיר "הליקופטר". בסרטון אחד אף נראות שתי בנותיה של מינו מג'ידי, שנרצחה על ידי השלטונות האיראניים ב-2022, מרימות כוס לחיים עם השיר "הליקופטר" ברקע, לחיי מותו של ראיסי. סרטון נוסף ששותף מראה את חמינאי, המנהיג העליון של איראן, "שר" את "הליקופטר" באנימציה גסה.

גם דף היוטיוב של השיר המקורי התמלא בתגובות בשעות האחרונות, כולן בנושא הנשיא האיראני שהתרסק. "כולנו יודעים למה אנחנו כאן בתגובות לשיר הזה היום", כתב משתמש אחד, ואחר הכריז: "השיר הזה תקוע בראש לכל האיראנים עכשיו". אחר ביקש: "תקליט עוד גרסה במיוחד בשבילנו, האיראנים". אחרים הציעו שהשיר יתנגן בהלוויתו של הנשיא האיראני.

The daughters of Minoo Majidi, who was murdered by the regime in Iran two years ago, just shared their reaction to Ebrahim Raisi's crash.



