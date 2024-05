הסכסוך הפך לאמיתי? אדם נורה מחוץ לביתו של דרייק בשכונת בריידל פאת' בטורונטו, והובהל לבית החולים עם פציעות קשות. צוותי חירום פינו אותו הלילה, ב-2 בלילה לפי שעון קנדה. פרמדיקים דיווחו כי הפציעות אינן מסכנות חיים וכי האדם שנורה אינו דרייק. חשוד ברח מזירת הירי ברכב, ולא התפרסמו פרטים שלו עד עתה.

כזכור, דרייק נמצא כעת בעיצומו של סכסוך מתמשך עם עוד ראפר מפורסם - קנדריק לאמאר. השניים החליפו מהלומות באמצעות שירים שפרסמו בשבועות האחרונים, בהם תקפו אחד את השני ו"ירדו לפסים אישיים": דרייק טען כי לאמאר הכה את אשתו וכי הוא לא אביו הביולוגי של אחד מילדיו, וכן כי לא ראה את ילדיו חצי שנה; לאמאר מצידו רמז כי דרייק וחבריו הם פדופילים.

A person was rushed to the hospital with serious injuries after an overnight shooting at a Toronto home owned by Drake.



The suspect fled in a car, and the home is the same one featured as the cover art for Kendrick Lamar's diss song "Not Like Us pic.twitter.com/Q4TTKGWePL