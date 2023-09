"702" הייתה להקת אר'נ'בי אמריקאית, שזכתה לכמה להיטים בסוף שנות התשעים, הבולט שביניהם הוא Where My Girls At? מ-1999. השבוע סולנית הלהקה, אייריש גרינסטד, הלכה לעולהמ כשהיא בת 43 בלבד. סיבת המוות הרשמית לא נחשפה, אך לפי דיווחים הלכה לעולמה בעקבות מאבק ארוך עם מחלה קשה. ועל מותה הודיעה אחותה של אייריש, למישה גרינסטד, שהייתה חברה גם היא בלהקה יחד עם אחותן הנוספת, אוריש גרינסטד.

"בעצב גדול עליי לגלות לכם שאחותי היפה וחברתי הלכה לעולמה הערב", כתבה למישה בחשבון האינסטגרם שלה ביום ראשון. "היה לה מאבק ארוך, והיא סוף סוף שלווה. היא הייתה בוהקת כמו הכוכבים! לא רק יפה מבחוץ, אלא גם מבפנים. לעמוד איתה על אותה הבמה היה שמחה שאנצור לשארית חיי! אנחנו מבקשים לתפילות שלכם ולפרטיות בשעה שאנחנו מתאבלים על האובדן למשפחתנו", סיכמה.

שנים תקופת אחרי הזהב שלהן, ב-2017, התאחדו חברות 702 כדי לצאת לסיבוב הופעות, אך בדצמבר 2022 הוכרז כי אייריש תעזוב את הלהקה כדי לטפל בבעיותיה הבריאותיות. גם הראפרית מיסי אליוט, ששיתפה פעולה עם 702 באלבום הבכורה שלה, הספידה את הזמרת המנוחה: "אייריש, מי ייתן והנשמה היפה שלך תנוח בשלווה בזרועות האל", כתבה בחשבון האינסטגרם שלה.