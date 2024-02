הרשת נגד עדן חסון: ביום חמישי האחרון עלה עדן חסון להופעה בהיכל מנורה - הופעה ראשונה לקהל הרחב מאז תחילת המלחמה בחודש אוקטובר. לקראת סוף המופע העלה חסון חבורת חיילים על הבמה ששרו וחגגו איתו על הבמה בליווי דגלי ישראל - וכעת משתמשים אנטי-ישראלים בטוויטר תוקפים בחריפות את הסרטון.

"חיילי צה"ל מתהוללים ב'חגיגת רצח עם' גרוטסקית, בזמן שהמציאות של מעשיהם הופכת לאפוקליפסה בקרבת מקום. ניגוד קשה של מצפון שכל העולם צריך לראות", כתב המשתמש האלמוני שפרסם את הסרטון בטוויטר. לטענת אותו משתמש, כאמור, החיילים שעלו לרקוד עם עדן חסון עשו זאת במסגרת לא פחות מ"חגיגת רצח עם".

IDF soldiers revel in a grotesque ‘genocide rave’, while the reality of their deeds manifest in an apocalypse nearby. A stark absence of conscience evident for the world to see.#Gaza #Israel #Gaza_Genocide #IDF #Palestina pic.twitter.com/bq8MgBqKPd