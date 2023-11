"סליפורד מודס" הם צמד מוזיקאים בריטי שידוע בתוכן הפוליטי של המוזיקה שלו - עם עיסוק מתמיד במעמד הפועלים הבריטי במאה ה-21. דווקא בהופעה האחרונה שלהם הם החליטו להימנע מלעסוק בנושא שהם לא יודעים עליו כלום, לדבריהם: המלחמה בישראל. במהלך הופעה של הצמד במדריד ביום שישי האחרון, זרק מעריץ באחת השורות הראשונות כאפייה פלסטינית (שחורה ולבנה) אל עבר הבמה. ג'ייסון וויליאמסון, הסולן, השליך אותה בחזרה לקהל ואיים כי אם היא תושלך לעבר הבמה שוב ההופעה תיגמר. היא הושלכה שוב - והצמד ירד מהבמה מוקדם מהצפוי.

"די כבר, פאקינג די כבר", נראה וויליאמסון אומר בתיעוד מההופעה לאחר שהכאפייה מושלכת לעבר הבמה. כשהיא מושלכת שוב הוא מסמן למוזיקה להיעצר ואומר לקהל: "די כבר, אני לא פאקינג צוחק". לאחר מכן התייחסו לתקרית בחשבון הטוויטר שלהם: "אל תבקשו ממני לבחור צד במשהו שאין לי מושג אמיתי לגביו. אני זמר. העבודה שלי היא מוזיקה. הדבר היחיד שאני יודע על המלחמה היא שנמאס לי ממוות, כמו שלכולנו נמאס. מהרצח של כל אחד, בכל אמונה שהיא", נכתב בחשבון הטוויטר של הלהקה.

Don’t be asking me to pick sides for something I ain’t got any real idea about, at a gig. I’m a singer. My job is music. The only real thing I know about War is that I’m sick and tired of premature death like we all are. Of the murder of anyone, under whatever fucking belief grid