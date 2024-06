לפני כחודש התקיימו שתי הופעות גדולות של הכוכב הלטיני באד באני באטלנטה, ובשבוע החולף נחשף כי הן היו יכולות להסתיים בטרגדיה מזעזעת. גבר בן 58 בשם מארק אדמס פרייטו הואשם בבית משפט באריזונה כי תכנן לירות במבלים בהופעה של באד באני ובכך להוביל, לשיטתו, ל"מלחמת גזעים" בארה"ב. הוא הואשם בסעיפים של סחר בנשק חם, נטילת נשק חם לשימוש בפשע שנאה ואחזקת נשק חם בלתי רשום.

בין החודשים ינואר ומרץ סוכני FBI עקבו אחר פרייטו לאחר שדווח להם על התכנית הזדונית שלו, אותה תכנן לבצע לקראת הבחירות המתקרבות בארה"ב. פרייטו, לפי גורם שהיה איתו בקשר, דיבר על רצונו ליזום אירוע ירי המוני בו ייפגעו שחורים, יהודים או מוסלמים.

