היום (שלישי) בערב יתקיים וישודר גמר "הכוכב הבא", ובסופו נדע מי יהיו הזמרת או הזמר שייצגו את ישראל באירוויזיון 2024 במאלמו, שוודיה. לייצג את מדינת ישראל בתחרות השירים האירופאית זה תמיד אתגר גדול ואחריות גדולה - אבל נדמה שהשנה, עם מחאה אנטי-ישראלית וקריאות להחרמת ישראל מתחרות האירוויזיון, זה הולך להיות קשה במיוחד. בימים האחרונים, לקראת גמר "הכוכב הבא", חובבי אירוויזיון רבים מביעים את מורת רוחם מהתחרות הישראלית.

חשבונות מעריצים של תחרות האירוויזיון דיווחו על הגמר שיתקיים היום, וזכו לתגובות נאצה: "אף אחד מהם לא צריך להופיע. תחרימו את ישראל", כתב עוקב אחד בליווי אימוג'י של דגל פלסטין. "לא יכול לחכות לראות אותם מקבלים קריאות בוז מהקהל במאלמו", כתב חובב אירוויזיון אחר. "לא משנה מי יבחרו, אנחנו נשנא אותם", סיכם שלישי. חובב אירוויזיון אחר פרסם ציוץ סרקסטי: "הלילה: ישראל בוחרת איזה אמן ייבחר ויסולק מתחרות האירוויזיון! מוזמנים לצפות!".

Tonight: Israel selects which artist will be selected and then banned from Eurovision. Stay tuned! https://t.co/sLISzBCogN