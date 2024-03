אחרי שבועות ארוכים של המתנה, אתמול יצא רשמית Hurricane, השיר של ישראל לאירוויזיון 2024 בביצוע זוכת "הכוכב הבא" עדן גולן - וכצפוי, התגובות מצידם של מעריצי אירוויזיון בחו"ל אינן חיוביות, בלשון המעטה. רובם המוחלט אפילו לא מתייחסים לשיר עצמו - למוזיקה, לביצוע של גולן - אלא לעובדה שישראל משתתפת, למורת רוחם.

גולשים רבים שמו לב לניסוח הפוסט שפרסם חשבון הטוויטר הרשמי של האירוויזיון: "עדן גולן משחררת את הוידיאו ל'הוריקן'", נכתב - בלי התבדחויות, האשטגים או אימוג'יז, בצירוף קישור לקליפ. "מעניין שהם לא ציינו מאיזו מדינה היא", כתב גולש אחד. "אתם יודעים שהם (חשבון הטויטר של האירוויזיון) מרגישים אשמים ובצד הלא נכון של ההיסטוריה, בגלל שהמילניאל שפרסם את הפוסט הזה לא השתמש במשחקי מילים גרועים או אימוג'יז", הסביר אחר.

in Eurovision social media terms you know they are feeling guilty and on the wrong side of history because the millennial posting this didn’t include the most laboured pun you’ve ever heard followed by #BanIsraelFromEurovision #FreePalestine https://t.co/JFRZ4fKvqY — Cuz (@HeIsTheCuz) March 10, 2024

רבים אחרים כתבו תגובות בסגנון "לא מעניין אותנו, לא אכפת לנו" (אבל כנראה מספיק מעניין אותם ואכפת להם כדי לטרוח להגיב לפוסט), ומעריצי אירוויזיון אחרים ציינו: "יש הוריקן אחד שאכפת לנו ממנו" - ופרסמו קטעים מתוך השיר שייצג את סרביה באירוויזיון 2021, ששייך להרכב שנקרא, בדומה לשיר של עדן, "הוריקן".

לצד קריאות הבוז, מעריצי אירוויזיון רבים מתכננים לדווח על הקליפ ל"הוריקן" וכך להביא להסרתו מיוטיוב: "אל תקשיבו לשיר של עדן גולן ביוטיוב, גם לא מסקרנות, אל תגיבו או תלחצו 'דיסלייק'. פשוט תדווחו על הקליפ ואל תיצרו אינטראקציה עם השיר במדיה החברתית", המליץ מעריץ אחד. אחר כתב: "חבר'ה, יש לנו משימה אחת: תלחצו דיסלייק, תדווחו על השיר ועל כך שהוא מעודד טרוריזם, תגיבו 'להחרים את ישראל מהאירוויזיון' וצאו מהדף".

Don't stream Eden Golan's song on YouTube even if it's out of curiosity

Don't leave comments or dislikes on YouTube

Just report the MV and don't interact with that song in any social media

#BanIsraelFromEurovision — Plane Jane's my biological mother (@planesburger_) March 10, 2024

חשבון אחד הגדיל לעשות וניתח את מילות השיר במטרה להסביר כיצד לא מדובר סתם בשיר לאירוויזיון - אלא ב"תעמולה ציונית ושקרית". בשורה ארוכה של ציוצים נותחו שם מילות השיר לצד מילות השיר שנפסל, October Rain. "המילים מתייחסות לרטוריקה הפלסטינית שמתנגדת לציונות, והשיר אומר שהרטוריקה הזאת שגויה ושצריך להיות אמפתיים כלפי ישראל". בדומה לאותה סדרת ציוצים מופרכת, מעריצי אירוויזיון רבים טענו כי "עדיין מדובר בשיר שהוא תעמולה פוליטית", וקראו לחרם על ישראל בתחרות.

The lyrics to Israel's @Eurovision song are practically unchanged. It's clear what its about. And of course any mention of Palestine is banned. What happens when Eden Golan is asked what the song is about? Eurovision will be propaganda for Israel this year, @EBU_HQ. pic.twitter.com/XXziYNHuDP — Verity Ritchie (@verilybitchie) March 11, 2024

Notice how they haven’t even wrote what country the artist is from… they know they’re in the wrong. https://t.co/CHqB0ckaCz pic.twitter.com/BnNUW7hiw7 — pushing ️essimism (@stechu___) March 10, 2024

בראיון שהתקיים הבוקר (שני) בחדשות הבוקר עם ניב רסקין סיפרו סתיו בגר וקרן פלס על כתיבת השיר: "אני מקבל תגובות ממש טובות, גם על השיר וגם על הקליפ. הצלחנו לשמור על השיר, לא להביא משהו ריק מתוכן אלא את החוויה שלנו בצורה קצת יותר נסתרת שאפשר לפרשן אותה", סיפר בגר, ופלס הכריזה: "אנחנו בזירה שלנו מנסים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים. התחושה טובה. נשמיע את קולנו שם".