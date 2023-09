במות הן עסק מסוכן לאחרונה: לא רק שמישהו עלול לזרוק עלייך סמארטפון, חזייה, או את האפר של אימא שלו, תמיד יש את הסכנה שהתפאורה מסביבך תתחיל לקרוס ולבעור. זה, לפחות, מה שעבר בראשם של חלק מצופי טקס פרסי ה-VMA של ערוץ אמ.טי.וי אמש (שלישי). אוליביה רודריגו עלתה להופיע עם מחרוזת שירים מתוך אלבומה החדש, GUTS, ובשיא הלהיט שלה, vampire, ניצוצות אש עפו באוויר, חלקים מהתפאורה נראו כקורסים והיא הובהלה מהבמה על ידי איש אבטחה. לאחר מכן התברר שהכל חלק מהמופע, ורודריגו המשיכה כרגיל.

מי שהיה צופה בקליפ ל-vampire היה יכול לדעת שמדובר בדרמה מבוימת: התפאורה קורסת מסביב לרודריגו גם בקליפ ללהיט שלה. כנראה שהזמרת סלינה גומז, שנכחה בטקס, לא צפתה בו - כי המצלמות תפסו אותה נראית מבוהלת בשעה שכל הדרמה התחוללה על הבמה. היו כאלה שפירשו את המבטים המזועזעים של גומז כביקורת כלפי רודריגו, אבל הם, ככל הנראה, הלכו רחוק מדי עם תיאוריות הקונספירציה.

this is very out of context. selena was worried olivia’s set was actually falling apart and that’s why she had that reaction. stop trying to pit them against each other pic.twitter.com/0KFI4jshlZ https://t.co/054wXfM0ug